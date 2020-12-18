Мало нам палок, так еще елки на дорогах стоят Работу несанкционированных елочных базаров пресекают специалисты административно-территориальных управлений администрации Владивостока совместно с сотрудниками полиции, предупреждает пресс-служба мэрии.

Первые рейдовые мероприятия прошли в Первореченском районе. К административной ответственности были привлечены торговцы, развернувшие незаконную деятельность по следующим адресам: ул. Адмирала Горшкова, 24, проспект 100 лет Владивостоку, 22, Тухачевского, 53 и Печорская, 8. В отношении каждого нарушителя составлены протоколы сразу по двум статьям – за размещение нестационарных торговых объектов с нарушением схемы и за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии).

«В погоне за прибылью предприимчивые граждане порой организовывают свою деятельность прямо на газонах и пешеходных зонах, чем доставляют большие неудобства горожанам. В отношении каждого нелегального продавца составляем протокол об административном правонарушении. Рейды будут продолжены», – отметили в административно-территориальном управлении Первореченского района.

Напомним, что в этом году во Владивостоке определены 16 площадок, где до 31 декабря будут продавать елки:

ул. Верхнепортовая, 68 (здесь будут установлены две автолавки); ул. Жигура, 48; ул. Лермонтова, 75; ул. Светланская, 177; ул. Фадеева, 12б; ул. Шилкинская, 21; ул. Воронежская, 1; ул. Анны Щетининой, 19; ул. Сабанеева, 16; ул. Аллилуева, 6; ул. Луговая, 58; Океанский пр., 41; ул. Пшеницына, 22; ул. Руднева, 1б; ул. Руднева, 13в, стр. 3

Большинство участков – это традиционные места продажи елок, они удобны для жителей, к ним можно подъехать на машине, на общественном транспорте или подойти пешком. Значительное количество торговых точек расположено в спальных районах – поближе к жилым домам.

Отдел новостей «В»

Фото АТУ Первореченского района