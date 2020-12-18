Конфликтного тигра отдадут на перевоспитание Краснокнижный зверь выходит в населенные пункты Дальнереченского района и охотится на собак.

Как сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе Центра «Амурский тигр», первые сигналы о визитах хищника поступили специалистам охотнадзора из села Ракитное, где тигр поохотился на собак.

Специалисты выехали на место. «Будто почуяв наше присутствие в селе, зверь больше в Ракитном не появился, зато поступили сигналы о его заходах в села Орехово, Ясная Поляна и Боголюбовка и очередных погибших собаках», – отметил специалист-эксперт управления по охране объектов животного мира и ООПТ Приморского края Валерий Яшметов.

Выяснилось, что в разные села Дальнереченского района заходит один и тот же тигр. «Мы установили, что имеем дело с одним и тем же животным, которое, по неизвестной пока причине, перемещается между соседними селами. Такое положение дел осложняет работу, ведь тигр появляется то тут, то там, и неизвестно, где появится в следующий раз», – уточнил Яшметов.

Руководство управления по охране объектов животного мира и ООПТ Приморского края приняло решение привлечь для разрешения конфликтной ситуации дополнительные силы. Помимо конфликтной группы, в местах предполагаемого появления хищника находится оперативная группа охотнадзора. Для выяснения причин поведения тигра специалисты приняли решение о его изъятии из дикой природы.

По оценке экспертов, опасности для человека он не представляет. После поимки краснокнижного зверя предполагается переместить в реабилитационный центр.

«Если все нормально, и причина в отсутствии достаточного количества копытных в данном районе, то тигр будет снабжен ошейником с GPS-модулем и перемещен на территорию с более благоприятной обстановкой. В иных случаях тигру придется задержаться в «неволе» до выяснения причин», – отмечается в сообщении.

Отдел новостей «В»