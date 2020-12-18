Бюджетники выходят на аренду

Программа «Арендное жилье» в Приморье набирает обороты – в следующем году власти региона планируют сдать 1200 квартир. Об этом в интервью ТАСС рассказала председатель краевого правительства Вера Щербина.

18 дек. 2020 Электронная версия газеты "Владивосток" №4776 (6481) от 18 дек. 2020

Квартиры по новому механизму предназначены прежде всего работникам бюджетной сферы, молодым профессионалам, узконаправленным специалистам. 

«В следующем году мы собираемся сдать порядка 1,2 тысячи квартир, в частности, в Большом Камне, Камень-Рыболове, Уссурийске, Владивостоке. Арендный платеж за такое жилье почти вполовину меньше рыночной стоимости. В Корпорации развития жилищного строительства сформирован специальный фонд – 5 миллиардов рублей, но все эти деньги уже расписаны, и если мы пойдем такими же ударными темпами, то будем рассматривать вопрос о пополнении уставного фонда корпорации», – сказала Вера Щербина.

Отдел новостей «В»

Фото Игоря Новикова (правительство Приморского края)