Бюджетники выходят на аренду Программа «Арендное жилье» в Приморье набирает обороты – в следующем году власти региона планируют сдать 1200 квартир. Об этом в интервью ТАСС рассказала председатель краевого правительства Вера Щербина.

Квартиры по новому механизму предназначены прежде всего работникам бюджетной сферы, молодым профессионалам, узконаправленным специалистам.

«В следующем году мы собираемся сдать порядка 1,2 тысячи квартир, в частности, в Большом Камне, Камень-Рыболове, Уссурийске, Владивостоке. Арендный платеж за такое жилье почти вполовину меньше рыночной стоимости. В Корпорации развития жилищного строительства сформирован специальный фонд – 5 миллиардов рублей, но все эти деньги уже расписаны, и если мы пойдем такими же ударными темпами, то будем рассматривать вопрос о пополнении уставного фонда корпорации», – сказала Вера Щербина.

Отдел новостей «В»

Фото Игоря Новикова (правительство Приморского края)