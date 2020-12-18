У краевой казны появились ярые противники Приморские коммунисты продолжают борьбу с краевым бюджетом

В Приморье в первом чтении одобрен проект бюджета на 2021-й и плановый период 2022-2023 годов. Несмотря на сложную экономическую обстановку, региональным властям удалось сохранить и даже усилить по некоторым позициям (здравоохранение, образование, поддержка населения) социальный характер главного финансового документа. Однако не все депутаты согласились с доходами и расходами. Против выступил коммунистический блок.

Проект краевого бюджета на предстоящие три года представила на декабрьском заседании Законодательного собрания председатель правительства Приморского края Вера Щербина. По ее словам, в 2021 году доля расходов, направленных на социально-культурную сферу, составит 63,14 % от общей суммы расходов (в 2020 году – 60,59 %). Большой объем средств будет выделен на межбюджетные трансферты муниципальным образованиям. В 2021 году эта сумма составит 38,4 млрд рублей. В проекте учитывается ежегодное увеличение среднемесячной заработной платы (в 2021 году – на 5,9 %), увеличение МРОТ на 5,5 %. Также произойдет индексация всех социальных льгот – в Приморье сегодня 84 меры социальной поддержки. Непроиндексированной останется только заработная плата чиновникам и административно-управленческому персоналу.

Основные показатели главного финансового документа региона в 2021 году таковы: доходы составят 139,7 млрд рублей, расходы – 144 млрд рублей. Дефицит – 4,3 млрд.

Напомним, что в этом году проект бюджета впервые прошел процедуру публичных слушаний. С планируемыми расходами и доходами краевой казны ознакомились около 350 экспертов, депутатов разных уровней и обычных граждан. Было внесено порядка 500 различных предложений, которые затем рассматривали представители исполнительной власти.

На декабрьской сессии большинство депутатов одобрили законопроект в первом чтении. Однако против высказались сразу шесть народных избранников – пять представителей фракции КПРФ и Андрей Ищенко, исключенный из партии в 2019 году. Отметим, что подобное поведение коммунистов стало тенденцией в краевом парламенте. Ранее, на ноябрьской сессии, «красные» депутаты высказались против корректировки бюджета текущего года. Тогда в краевую казну поступили дополнительные федеральные транши на социальные выплаты. Более того, тогда же часть из них выступила против повышения прожиточного минимума пенсионера в Приморском крае.

По словам экспертов, противление приморских коммунистов вызвано скорее их политическими амбициями и видами на депутатские кресла в следующем созыве ЗС ПК и Госдумы. По плану голосование состоится в сентябре 2021 года.

«Эта позиция характерна для представителей КПРФ в Законодательном собрании, – считает политолог Петр Ханас. – И, безусловно, популизм этот связан с приближающимися выборами. Когда нет конкретных фактических дел, партии остается пиариться только на своих заявлениях».

По словам эксперта, подобные политические акты не ведут к решению проблем, которые, безусловно, стоят перед регионом, а только вносят в довольно рутинный (но все-таки жизненно важный) законотворческий процесс нотки скандальности. При том что ситуация требует обратного – оперативности и согласованности действий всех депутатов.

«Критиковать власть надо, – считает эксперт, – но не на пустом месте. Необходимо вносить существенные предложения. А отсутствие каких-либо предложений ведет к той ситуации, которую мы видим сейчас в ЗС ПК. Видимость работы создается за счет огульного критиканства. Однако период пандемии показал, что избиратель отдает предпочтение реальным делам».

Отметим, что на декабрьской сессии в трех чтениях были рассмотрены поправки в бюджет 2020 года. Корректировка, как и месяц назад, была вызвана поступлением федеральных средств на социальные нужды. Здесь уже фракция КПРФ разделилась на тех, кто за, и тех, кто против. Отсутствие единства во мнениях может говорить об уменьшении роли партийного бренда для потенциальных кандидатов на выборы-2021.

«Посмотрите на поступки депутата-коммуниста Артема Самсонова, на его деятельность в соцсетях. Что это? Деятельность партии? Это популистская позиция, и она как раз просматривается в деталях», – отмечает Петр Ханас.

Несистемное поведение приморских коммунистов – явление не новое. Представители местной ячейки КПРФ имеют длинный шлейф поступков, идеологически и морально не соответствующих федеральной линии КПРФ. Обострение этой тенденции в предвыборный сезон может стоить политических очков. Если «бюджетное» сопротивление вносит конфликтность в отношения с региональной властью, то попытки заблокировать социальные законопроекты и повышение пенсионного минимума в Приморье грозит потерей ядерного электората..

Отдел новостей «В»