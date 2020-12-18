Где выдают подарки от губернатора? Во Владивостоке началась выдача губернаторских новогодних подарков. Как сообщает пресс-служба мэрии, они положены всем детям в возрасте от 3 до 7 лет и школьникам 1-4-х классов.

Детям от 3 до 7 лет, посещающим дошкольные образовательные учреждения, и учащимся 1-4-х классов сладкие подарки будут вручать на новогодних утренниках в детсадах и школах. Родителям детей в возрасте от 3 до 7 лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, подарки можно будет получить:

– жителям Первореченского и Советского районов – в АТУ Первореченского района (ул. Ильичева, 15, каб. 10а, тел. 2-614-203, 2-534-6 81; понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 17.00),

– жителям Фрунзенского и Ленинского районов – АТУ Фрунзенского района (ул. Посьетская, 24, тел. 2-614-201, 2-534-6 81; понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 17.00),

– жителям Первомайского района – в библиотеке № 6 (ул. Калинина, 21, тел. 2-614-203, 2-534-681; вторник – четверг – с 10.00 до 18.00, пятница – с 10.00 до 17.00).

При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта primorsky.ru