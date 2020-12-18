Будет ли 31 декабря выходным – решать руководителям предприятий Решение о том, делать последний день года выходным или нет, должны принимать руководители предприятий. Об этом заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко, сообщает пресс-служба краевого правительства.

По словам главы региона, объявить 31 декабря выходным днем могут в организациях, от которых не зависит жизнеобеспечение жителей Приморского края.

«Есть масса предприятий и организаций, которые просто обязаны и будут работать 31 декабря. Это в первую очередь жизнеобеспечивающие структуры. А там, где без особых проблем можно приостановить производственный процесс, руководители могут сделать этот день выходным или укороченным», – заявил Олег Кожемяко.

Губернатор Приморья добавил, что сам в этот день будет работать по графику, как и все органы исполнительной власти региона. При этом рекомендовал руководителям министерств и департаментов 31 декабря существенно укоротить рабочий день для женской половины сотрудников.

Алексей МИХАЛДЫК