Новой авиакомпании подыскивают название В ДФО появится новая единая дальневосточная авиакомпания. Ожидается, что соответствующее акционерное соглашение о ее создании будет подписано еще до конца декабря текущего года.

Предприятие создается на базе авиакомпании «Аврора», которая войдет в альянс с региональными авиаперевозчиками.

Такое решение было принято на заседании Совета округа, прошедшем во Владивостоке под руководством полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, сообщили в пресс-службе Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«В наблюдательный совет единой авиакомпании войдут главы всех регионов ДФО и представители правительства РФ. Как назвать новое авиапредприятие, решат сами дальневосточники», – сообщил вице-премьер.

Отметим: единая авиакомпания создается по поручению президента РФ с целью повышения транспортной доступности регионов Дальнего Востока, развития местного и межрегионального авиасообщения. Определена маршрутная сеть, разработана финансовая модель организации авиаперевозок в труднодоступные населенные пункты ДФО, разработан механизм объединения авиакомпаний на договорной основе.

«Такое решение позволит создать единую маршрутную сеть, охватывающую более 500 населенных пунктов, повысить качество обслуживания пассажиров за счет обновления парка воздушных судов, сформировать единую ремонтную, обеспечивающую и обслуживающую инфраструктуру, а также центры подготовки летного состава», – рассказал министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков.

Подготовлен перечень удаленных и труднодоступных населенных пунктов (всего их 410), на базе которого сформирована маршрутная сеть из 535 социально значимых маршрутов (435 местных и 100 региональных). Маршрутная сетка в отношении каждого субъекта утверждена губернатором. Ожидаемый пассажиропоток составит порядка 2 млн человек в год, при этом на местных маршрутах – не менее 283 тыс. человек, на региональных и межрегиональных – не менее 1,7 млн человек.

Определена и примерная потребность во флоте. Для местных перевозок планируется задействовать 186 воздушных судов, из которых 53 машины российского производства будут приобретены до 2025 года. Минпромторгом России представлены сроки начала серийных поставок соответствующих типов судов.

Отдел экономики «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА