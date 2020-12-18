Зачем вам в лес за подснежниками? Идите в Адмиральский сквер В новогоднем арт-парке много чудес и никакой мачехи

Во Владивостоке открылся арт-парк, оформленный по мотивам сказки «12 месяцев» (0+). Праздничная площадка работает в Адмиральском сквере, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Гостей встречают многочисленные фотозоны и арт-объекты. Можно запечатлеть себя в окружении братьев-месяцев, у импровизированного костра, на полянке с подснежниками и на фоне других узнаваемых декораций, созданных по мотивам известных сказок.

Тут же на «Новогодней ярмарке» посетителей ожидают встречи с народными умельцами и творческие мастер-классы. А в обогреваемом шатре «Киносказка» для самых маленьких устраивают показы любимых новогодних фильмов и мультфильмов. В частности, в программе – «Морозко», «Новогодние приключения Маши и Вити», «Снежная королева», «Снегурочка».

В «Новогодней трапезной» – теплом и празднично оформленном кафе – можно согреться чаем или медовым сбитнем, приготовленным по старинному рецепту, отведать свежую выпечку, кондитерские изделия.

А еще в арт-парке действует акция «Новогодняя варежка»: оставшуюся без пары рукавицу меняют на праздничный сувенир с теплыми словами пожеланий. Первые гости арт-парка уже получили яркие открытки с поздравлениями взамен ставшего ненужным предмета гардероба.

До 25 декабря (включительно) работает «Почта Деда Мороза»: каждый ребенок может отправить послание главному волшебнику зимы. Кроме того, в сквере можно увидеть лучшие работы двух краевых конкурсов – «Новогодняя игрушка» и «Зимнее кружево». Победители первого из них делали украшения, которые можно было бы выставить в парке. В итоге на суд жюри поступило около 80 изделий: снеговиков, елок, подарков и других ярких символов предстоящего праздника. В конкурсе «Зимнее кружево» за звание лучшего соревновались любители вязания со всего Приморья. Сегодня яркие и теплые полотна с интересными узорами, созданные их руками, украшают скамейки и деревья в парке.

«Новый год – время чудес, время, когда каждому хочется поверить в сказку и почувствовать себя героем той или иной волшебной истории. Поэтому в предстоящие праздники мы приглашаем всех посетить наш арт-парк, посмотреть кино и мультфильмы, которые знают и любят целые поколения, весело провести время с родными и близкими и сделать красивые фотографии на память», – отметила заместитель председателя правительства – министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова.

Арт-парк по мотивам сказки «12 месяцев» работает с 15 по 31 декабря в будни с 16.00 до 19.00, в субботу-воскресенье – с 13.00 до 19.00, с 4 по 10 января – с 13.00 до 19.00. 1-3 января – выходные.

Отдел новостей «В»

Фото Дианы ШАРАФУЛИСЛАМОВОЙ