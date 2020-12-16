В Год Быка Гошу ждет печальная судьба Почему фермеры не могут получить выделенные субсидии, сворачивают производство и пускают скот под нож

В Лазовский район я ехал с определенным редакционным заданием – сделать материал про символ Нового года Быка – про коров, их привычки, надои-удои и прочее. К кому напроситься в гости, вопрос не стоял. Конечно, к фермерам Белекеевым из села Беневского: у них знатное стадо калмыцких пород. Да и к другим фермерам, о которых писал ранее, надо заглянуть, поговорить о житье-бытье, поздравить с успехами и с наступающим Новым годом.

Увы, Белекеевы встретили меня совсем нерадостным сообщением: если они не получат материальную поддержку от края, которую заработали тяжким многолетним трудом, то пустят стадо под нож. И это не шантаж, не вымогательство. Это вынужденная мера. Иначе их семейное крестьянско-фермерское хозяйство не выдержит финансовой нагрузки, обрастет долгами и обанкротится.

Оптимистичные перспективы

Крестьянско-фермерское хозяйство семьи Белекеевых занимается разведением коров калмыцкой мясной породы, редкой для Приморья. Еще у них есть овцы и козы, правда, совсем немного. Официально главой семейного сельхозпредприятия числится 33-летний Илья Белекеев. Оно и правильно, молодым везде у нас дорога. Но экономическую политику развития хозяйства определяет его отец, Михаил Ревович, как более сведущий в сельском хозяйстве. У него за плечами лесной техникум, где агрономия, почвоведение были одними из основных предметов. Плюс многолетний опыт работы в лесничестве и мелиорации.

Работал Белекеев-старший в советское время и прорабом в совхозе «Киевский» – строил дома, коровники, боксы для сельхозтехники и т.д. Тогда этот совхоз был одним из крупнейших не только в Лазовском районе, он входил в пятерку сильнейших по всему краю. Дойное стадо – 1200 голов плюс 200 га картофеля. Такое же мощное хозяйство имелось у здешних совхозов «Маяк» (бывший колхоз имени Сергея Лазо) и «Сокольчинский». До перестройки общая посевная площадь в Лазовском районе составляла 17 тысяч га. Совхозы выращивали зерновые, картофель, овощи, кормовые культуры.

Сегодня былая аграрная и мясо-молочная слава района в прошлом. Поля заросли, технически оснащенные фермы ликвидировали и разграбили, специалисты либо переквалифицировались, либо разъехались. Тем не менее своего сельскохозяйственного статуса муниципальная территория не потеряла благодаря крестьянско-фермерским хозяйствам и товариществам, специализирующимся на мясо-молочном животноводстве, овощеводстве и пчеловодстве.

Правда, с каждым годом здешних энтузиастов сельского хозяйства становится все меньше. Тому причина, по словам фермеров, отсутствие стабильных рынков сбыта сельхозпродукции. Периодические сельхозярмарки во Владивостоке, в Находкинском городском округе и Партизанске не в счет: далеко и реализация минимальная. И отсутствие внимания, понимания и поддержки со стороны чиновников районной администрации.

Вот надбавка была и нету

Не исключено, что в 2021 году хозяйство Белекеевых скукожится до минимума, если вообще не ликвидируется. Хотя на начальном этапе его существования перспективы у фермеров были оптимистичные.

– В 2016 году в Михайловке мы купили за свои деньги (без всяких субсидий и помощи) быка Гошу и 35 телок мясной калмыцкой породы. Они дали приплод, и далее все пошло как по маслу. Корова телится раз в год. Для Гоши, как единственного мужчины в стаде, здесь раздолье. В первый день, когда мы его только привезли, он обошел сразу 17 коров, – гордится Гошей Михаил Ревович.

Рыжий с белой маской на морде бык Гоша – скотина с характером. Чужим подойти к себе не позволяет, к телочкам не подпускает. Если чувствует соперника (даже в человеке), покусившегося на его султанатство, сразу наклоняет голову и вперед на противника...

Приобретая коров мясной калмыцкой породы, да еще и с таким быком, Белекеевы рассчитывали, что станут реализовывать мраморную говядину хотя бы по 500 рублей за килограмм. И тогда ферма будет рентабельной. Но покупатели на рыке больше 300 рублей за килограмм не дают, причем без разницы, молодая это телятина или мясо возрастной коровы.

В прошлом году по распоряжению губернатора Приморья Олега Кожемяко фермеры в крае получали субсидию – 40 рублей за один килограмм живого веса животного. Надбавка вроде бы небольшая, но на круг выходила аграриям хорошая поддержка. Так, если корова весит 500 килограммов, то субсидия составляла 20 тысяч рублей. А вес быка может достигать все 800-850 килограммов. В этом году 40-рублевую субсидию убрали.

– Я пытался узнать, в чем причина, почему сняли надбавку. Сказали, что государству такая расточительность не выгодна – в крае нет увеличения поголовья скота. А как я могу увеличить поголовье стада, когда не могу привести свои земли в порядок, потому что не получил деньги за то, что я уже сделал… Получается палка о двух концах, – разводит руками Михаил Белекеев.

Время собирать камни

В феврале 2016 года Белекеевы взяли в аренду бывшие совхозные поля (603 га) сроком на 20 лет. Участки, заросшие деревьями и кустарником, засыпанные камнями после наводнений, частично заболоченные, были разбросаны на нескольких километрах. Самый дальний – в девяти километрах от Беневского. Чтобы превратить эту землю в пастбища, деревья и кусты вырубили, болота осушили, грунт дважды перелопатили, избавляясь от булыжников и крупной гальки. Большие камни уложили в промоины и вдоль берега реки.

– Изначально мы сделали проект рекультивации земель и земельных участков, в котором подробно расписали, что на каком поле будет сделано. Проект согласовали во всех инстанциях, в том числе в ФГБУ «Управление «Приммелиоводхоз», которое курирует мелиорацию и восстановление земель в Хабаровском и Приморском краях. После чего один экземпляр отдали в администрацию района, другой – в департамент сельского хозяйства края. И только тогда приступили к реализации наших планов, – подробно разъясняет Михаил Белекеев.

Через два года с возрожденными полями ознакомилась комиссия из администрации района. Итог работы, проделанной фермерами, удивил чиновников. По словам Михаила Ревовича, они признались, что не ожидали увидеть возрожденную к жизни землю – сухую, без камней и деревьев (акт осмотра земельного участка в редакции имеется).

Все восстановительные работы, строительство коровников, забора и другие работы фермеры проводили за свой счет. Обошлось почти в 12 млн рублей.

После рекультивации земель в соответствии с соглашением с департаментом сельского хозяйства и продовольствия края государство обязалось вернуть Белекеевым часть стоимости выполненных работ – 7 млн рублей.

По словам Ильи Белекеева, безвозвратная субсидия им была-таки выделена. Об этом во всеуслышание заявил глава краевого сельхоза Андрей Бронц на собрании жителей района, состоявшемся в местном Доме культуры в мае прошлого года. В числе счастливчиков также были названы фермеры Сергей и Александр Арнауты – отец и сын, организовавшие мараловую ферму по соседству с поселком Лазо с целью развития экотуризма. Им государство выделило 10 млн рублей.

На мероприятии также присутствовал первый вице-губернатор края Александр Костенко. Он поздравил фермеров с невозвратными субсидиями и под бурные аплодисменты присутствующих посоветовал остальным сельхозпроизводителям брать пример с передовиков. Мол, вы хорошо работайте, а государство вас не забудет.

Не дождешься чиновников в полях

Увы, обещанных денег фермеры Белекеевы так и не увидели. В июне 2019 года их рекультивированные земли посетила еще одна комиссия из местных чиновников во главе с начальником отдела экономики и социального развития администрации Лазовского района Еленой Соляник. По словам Михаила Ревовича, первым делом она, как и члены предыдущей комиссии, поинтересовалась:

– Где камни?

Даме объяснили, что камни убрали с глаз долой, болото осушили, деревья и кустарник выкорчевали в соответствии с культурно-техническими мероприятиями, утвержденными в проекте рекультивации земель. Административного работника труд аграриев, похоже, не впечатлил, и она отказалась дать положительную оценку работе, проделанной фермерами. Мотивировала тем, что до этого на полях у Белекеевых не была и не знает, что здесь было раньше. Кроме того, как указано в акте повторной проверки, на некоторых участках не высажены тыква (5 га), картофель (5 га) и однолетняя трава на сено (140 га).

– А кто ей мешал познакомиться с участками раньше? – негодует Михаил Белекеев. – Мне проект согласовали, подписали, сказали работай, я и работал. Почему она не приезжала, чтобы проверить и посоветовать, что надо сделать и как, если в том есть необходимость? Я что, поля в карман засуну и привезу в администрацию? Мне говорят, что я должен был их привезти и показать, что сделал. Ничего я им не должен! Земля у меня в аренде. И это арендодатель обязан «осуществлять контроль за использованием и охраной земель», как прописано в договоре аренды. Они же до последнего момента пальцем не пошевелили, чтобы узнать, так ли я выполняю пункты проекта, не нарушаю ли земельное законодательство. А когда речь зашла о деньгах, о наших миллионах, прикатили.

Почти аналогичную историю рассказали другие аграрии Лазовского района, с которыми встречался корреспондент «В». По их словам, вся работа отдела экономики и социальной поддержки с крестьянско-фермерскими хозяйствами сводится к настоятельным просьбам выставить дары своих садов и огородов на очередной сельскохозяйственной ярмарке, дабы показать достижения района. Или к сбору данных для статистической отчетности перед руководством края: сколько фермеры надоили, сколько гектаров засадили и чем, какой урожай планируют собрать и чего и так далее. На полях у фермеров или в коровнике сотрудники отдела экономики не показываются.

Забегая вперед, скажем, что глава Лазовского муниципального района Юрий Мосальский в разговоре с корреспондентом «В» признался, что знает о непростых взаимоотношениях начальника планового отдела с фермерами. По его словам, буквально на днях он разговаривал с Еленой Соляник на эту же тему.

– Я ей сказал, что не фермеры для вас работают, а вы для фермеров. Сегодня, формируя команду администрации Лазовского муниципального округа (в этом статусе мы будем с 1 января 2021 года), я предупредил Елену Александровну, что она будет и.о. с испытательным сроком. А я еще подумаю, будет она дальше работать или нет, – говорит Юрий Анатольевич.

На вопрос «В», почему Белекеевы не получили заработанную субсидию, Юрий Мосальский ответил, что причина банальна: в неполном пакете документов, который фермеры не смогли собрать. Но если это действительно так, то, согласитесь, они могли бы рассчитывать на помощь сотрудников отдела экономики и социальной помощи, в чью функциональную обязанность входит работа с хозяевами крестьянско-фермерских хозяйств. В районе все знали, что Белекеевы – одни из претендентов на государственную субсидию. Тем не менее им не подсказали и не помогли…

Дойдем до Путина, если надо будет

Сегодня у фермеров Белекеевых до 120 коров и три быка-производителя. Чтобы зимой прокормить такое стадо, необходимо не меньше тысячи рулонов сена: одна корова съедает три тонны сухой травы. Сено Белекеевы заготавливают на своих полях. Но, по словам Ильи Михайловича, все идет к тому, что в будущем году стадо пойдет под нож. Доходы на его содержание не покрывают расходы. Цены на мясо (а также на другую сельхозпродукцию) диктуют перекупщики – узбеки, таджики, азербайджанцы, захватившие рынки сбыта. Они знают, что животноводам деваться некуда, поэтому скупают мясо у фермеров, снижая цену.

Однажды Михаил Ревович попытался наладить деловые отношения с известным супермаркетом во Владивостоке, где на прилавке лежала импортная мраморная говядина в вакуумной упаковке по три тысячи рублей за килограмм. Предложил аналогичный товар в такой же упаковке, но по тысяче рублей за килограмм. Выгода для торговой точки налицо. Но ему отказали: мол, наши клиенты покупают только брендовую продукцию, а ваша фамилия – не бренд.

Не дождавшись обещанных миллионов, фермеры направили обращение уполномоченному по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марине Шемилиной, дабы узнать, чем они так провинились, что им отказали в получении заработанной субсидии. Неужели из-за картофеля, тыквы и однолетней травы, которые планировали вырастить, но не вырастили? Потому что не хватило времени, средств и сил.

– Если будет необходимость, мы обратимся в следственные органы и в суд. Даже дойдем до президента Путина. Нам терять нечего. Мы – конкретные банкроты. Я с 2016 года не могу достроить дом. В арендованные земли мы вложили все, что у нас было. И сейчас посторонние люди благодарят меня за то, что я вернул к жизни брошенные совхозные поля. А руководство района этого не замечает. Потому что сегодня нашими фермерами командуют те, кто в 90-е годы угробил краснознаменный совхоз «Маяк». После распада Советского Союза им досталось отлаженное производство, техника, тракторы, фермы. И где все это? Где тысяча голов удойного стада? Они его кончили! В районе это все знают, – горячится Михаил Ревович.

С другой стороны, если миллионы рублей действительно были выделены в качестве невозвратной субсидии, как заявлял министр Бронц, то где они сейчас? Неужели, спрашивают фермеры, вернули обратно в Москву как неиспользованные? Как сказал бы в данном случае сатирический персонаж в исполнении Ильи Олейникова, вопрос, конечно, интересный…

И еще один вопрос: если все дело в «бумажках», то кто должен подсказать фермерам, как правильно составлять документы на получение субсидии, какие нужны отчеты? Тем более что и со связью в их селах проблема, Интернет через раз ловит. Мужик от земли, он ведь такой: результаты труда считает по посеянному в гектарах, выращенному в килограммах, а не по написанному в малопонятных документах.

Коров доить некому

– Субсидию в 10 млн рублей мы получили только в конце ноября, а должны были дать еще в начале года. Глава района был за нас. Но мадам Соляник, начальник отдела и член комиссии по оформлению субсидии, что только не делала, чтобы нам ее не выдали. Сколько мы денег выбросили, чтобы переделать документы, но ничего это не пригодилось. В итоге мы написали письмо председателю правительства края Вере Георгиевне Щербине. В Лазо приехал замминистра экономического развития Приморского края Сергей Дмитриенко. Он все проблемы решил за один день, и нам выдали деньги, – рассказывает фермер Александр Арнаут.

Напомним, что на своей ферме отец и сын Арнауты разводят маралов. Когда только начинали, у них было 30 маралов, сейчас – 300. В планах фермеров довести стадо маралов до тысячи голов.

Кстати, еще недавно в центре поселка Лазо красовался аккуратный фирменный киоск фермеров Арнаутов, где можно было купить свежее молоко, творог, сметану. Сегодня молочной лавочки нет, о чем жители поселка искренне сожалеют.

Как рассказал «В» Александр Арнаут, ликвидации торговой точки посодействовал местный начальник полиции. На молочной ферме работали граждане Узбекистана, которых Арнауты легализовали через миграционную службу, прописали, официально трудоустроили, детей, у кого они были, определили в детский сад и в школу. Более того, некоторые работники прошли краткосрочные курсы в уссурийской сельхозакадемии. Они настолько прижились в поселке, что им даже в магазинах давали в долг продукты. Местным алкашам не давали, а узбекам верили.

И все бы ничего, но начальнику полиции иностранцы чем-то не понравились. Он опросил соседей, те якобы сказали, что по месту прописки узбеки не появлялись больше 10 дней. Что было нарушением миграционного закона. Этой зацепки хватило, чтобы полиция собрала всех узбеков и выставила из поселка. В результате этой операции ферма осталась без скотников и доярок. Местные жители, получив зарплату за неделю работы, на следующую неделю уходили в запой. Некоторые вообще не возвращались. Из-за нехватки рабочих рук молочное направление Арнауты свернули, коров пришлось порезать. А бдительный начальник полиции вскоре получил новое назначение и уехал. Сегодня в Лазо литр домашнего молока на рынке стоит 100 рублей, в киоске у Арнаутов стоил 60 рублей.

Затраты фермерам будут возмещаться

– Государственная поддержка сельскохозяйственной отрасли Приморья на 2021 год запланирована в размере 2 млрд 775 млн рублей, – сообщил министр сельского хозяйства Андрей Бронц на общественных слушаниях, посвященных проекту бюджета региона на 2021 год и плановый период 2022-2023 год. – При формировании бюджета 2020 года первоначально сумма составляла также порядка 2 млрд 744 млн рублей и уже сегодня (за счет федеральных вливаний) доведена до практического значения 3 млрд 860 млн рублей. Таким образом, мы планируем и в 2021 году довести государственную поддержку до 3 млрд 900 млн рублей.

По его словам, регион нуждается в вводе в оборот залежных, долго не обрабатываемых земель. Это позволило бы не только нарастить объем производства зерновых, но и обеспечить отрасль кормами, нарастить производство молока, мяса. Поэтому основная доля финансирования из регионального бюджета направляется на поддержку животноводства: возмещаются затраты на приобретение оборудования, сельскохозяйственных машин, племенного скота.

Сергей КОЖИН

Владивосток – пос. Лазо – Владивосток

Фото Сергея КОЖИНА