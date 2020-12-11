Хобби стало музеем. Вспоминая Шульца Коллекция раритетной автомототехники Николая Шульжицкого стала достопримечательностью столицы Приморья

11 декабря исполняется 85 лет со дня рождения Николая Алексеевича Шульжицкого, основателя Музея автомотостарины, почетного гражданина Владивостока.

Работал, куда направляла партия

Вся его жизнь прошла у моря. Он родился в городе Туапсе Краснодарского края в 1935 году. В 1938-м семья Шульжицких переезжает во Владивосток, с берегов Черного моря на берега Японского. После окончания ВВМУ (ныне МГУ имени Невельского) в 1958 году дипломированный инженер-механик Шульжицкий 11 лет отработал на 178-м заводе в краевом центре, где прошел путь от слесаря до начальника цеха. Потом два года трудился главным инженером Владивостокского пассажирского автотранспортного предприятия № 2. В 1971 году его назначили директором грузового автотранспортного предприятия, еще через два года – директором автобусного предприятия ВПАП-1. С 1984-го Николай Алексеевич руководил техническим отделом Дальневосточного управления ПО «Конус». В 1989 году он получает новое назначение, на этот раз главным инженером Приморсоптметалснаба.

Если посмотреть на его карьеру со стороны, то можно подумать, что Николай Шульжицкий (или Шульц, как его называли друзья) скакал с места на место, как попрыгунчик, то ли в поисках легкой работы, то ли больших денег. Это заблуждение. Напомним, что речь идет о временах плановой экономики. Когда кадровую политику в Советском Союзе контролировала всемогущая коммунистическая партия, у которой талантливые и перспективные специалисты были на учете. Такие как Николай Алексеевич, которого в случае необходимости партия направляла на предприятия с низкими производственными показателями. Вскоре отстающее предприятие либо значительно улучшало свою работу, либо выходило в передовики в своей отрасли в крае.

Музей был на грани закрытия

Его хобби, даже страстью, были старинные автомобили и мотоциклы. Когда желание совпадало с возможностью, он покупал технику, восстанавливал ее вместе с друзьями-энтузиастами. Впоследствии эти раритеты стали экспонатами его уникальной коллекции. В начале 1990-х Шульжицкий возглавил Клуб автомотостарины при краевом музее имени В.К. Арсеньева, который при участии компании «Гамма Лимитед» со временем трансформировался во Владивостокский музей автомотостарины, обосновавшись на улице Сахалинской, 2а. Его официальное открытие состоялось 27 марта 2003 года. В экспозиции было представлено более 80 экспонатов российской и зарубежной авто– и мототехники 20-70-х годов ХХ века. Подавляющее большинство из них на ходу.

В нашей стране это было единственное хранилище автораритетов со свободным доступом для всех желающих. Даже в коллекции «Мосфильма» нет таких редкостей. Сегодня Владивостокский музей автомотостарины отмечен международными наградами и грамотами и занесен в мировые каталоги и путеводители. Этими достижениями Шульжицкий гордился и с некоторой долей хвастовства, вполне простительной, показывал восторженные отзывы посетителей на разных языках в книге отзывов. Мол, смотрите, о нас знают на всех континентах.

Между тем накануне 85-летия Николая Алексеевича, это веселого и жизнерадостного человека, смотревшего на жизнь с оптимизмом даже в безрадостных ситуациях, почему-то вспоминаются грустные моменты его биографии. Прежде всего связанные с его любимым детищем, Музеем автомотостарины.

Мало кому известно, но из-за отсутствия стабильного финансирования Музей автомотостарины неоднократно был на грани закрытия. Особенно зимой, когда требовался соляр для отопления помещений, где размещались экспонаты и работали сотрудники. У музея автономное отопление.

– Каждый месяц на содержание музея уходит не менее 130 тысяч рублей. Это летом, а зимой расходы, естественно, больше. Из них только экскурсионной деятельностью покрывается 30 тысяч рублей. Мы не торгуем ни лесом, ни водкой, ни рыбой. Одной моей пенсии на содержание музея не хватает, – сетовал Николай Алексеевич.

Недостающие средства его команда (пять человек, не считая сторожей) зарабатывала ремонтом автомобилей и слесарными работами. И все равно они еле-еле сводили концы с концами.

Вместо денег – благодарственное письмо

В 2004 году, когда зима была затяжной, а морозы лютыми, чтобы купить горючее на обогрев помещения, Шульжицкий продал коллекционерам два «краснокнижных» мотоцикла и американский «виллис», который восстанавливали два года. Для экспозиции это невосполнимая потеря. Но было бы хуже, если бы музей замерз и закрылся.

Неоднократно беседуя с автором этой публикации, Николай Алексеевич заявлял, что все беды музея от безразличия власти к его проблемам. Зато, как только впереди замаячит очередной кинофестиваль, День города или иной праздник, ответственные товарищи «ненавязчиво» предлагали Шульжицкому украсить мероприятие раритетными автомобилями… «на общественных началах, которые не требуют финансовых затрат».

Тем не менее Николай Алексеевич соглашался. Он хотел, чтобы жители и гости Владивостока «живьем» увидели экспозицию музея, чтобы ретротехника «вышла в люди» и украсила праздник. Как это случилось 9 Мая 2005 года, в день 60-летия Великой Победы. Тогда благодаря телевидению буквально вся страна открыла рот от удивления и восторга, когда по улицам краевого центра своим ходом катились легендарная полуторка, гвардейский реактивный миномет «катюша», ЗИС-5, ГАЗ-415, американский «виллис», «амфибии», мотоциклы, джипы и другие авто из сороковых роковых.

После этого всероссийского триумфа Музея автомотостарины Николай Алексеевич остался в долгах как в шелках. Те 200 тысяч рублей, которые выделила краевая администрация на подготовку и реконструкцию техники, вместо необходимых по смете 1,5 млн рублей, расходов не покрыли.

А за «прокат» антикварных машин для ВИП-гостей III Международного кинофестиваля стран АТР Pacific Meridian дирекция кинофорума и вовсе одарила музей… благодарственным письмом.

Культура должна быть доступной

Рассказывая о проблемах музея, Николай Алексеевич в качестве примера приводил Европу, где на тот момент было 250 подобных культурных учреждений. Старейший из них – в Бельгии. Он говорил, что в цивилизованных странах из средств, необходимых на содержание музеев (независимо от формы собственности), государство берет на себя 50 процентов расходов, 30 процентов составляют спонсорские взносы. И только 20 процентов зарабатывает сам музей…

Несмотря на удаленность Музея автомотостарины от центра города и убитые дороги, здесь всегда были (и есть) посетители. Правда, не так много, как хотелось бы. К Николаю Алексеевичу любили заезжать краевые и городские депутаты, высокопоставленные гости Владивостока, бизнесмены полюбоваться экспозицией и посочувствовать его проблемам. С Шульжицким было удобно дружить, он умел принимать гостей, выкладываясь до последнего рубля, и никогда ничего не просил для себя. От спонсорской помощи музей не отказывался, но почти всегда застольные обещания визитеров посодействовать материально на этом и заканчивались. Некоторые умники предлагали Николаю Алексеевичу поднять цены на билеты. Он считал эти меры неприемлемыми. Говорил, что культура должна быть доступной для любых слоев населения. Иначе Россия превратится в безграмотную и деградирующую страну.

В июне 2006 года городская дума присвоила Николаю Алексеевичу Шульжицкому звание почетного гражданина города Владивостока за заслуги перед столицей Приморского края. Против его кандидатуры ни у кого не было возражений.

В последние годы жизни Николай Алексеевич тяжело болел. Он скончался 11 апреля 2017 года, похоронен на Морском кладбище.

Сергей КОЖИН

Фото автора и Алексея ВОРОНИНА