Анна изменяла. Алексей страдал Уссурийцы превратили женскую трагедию в мужскую драму

Премьерой спектакля «Каренин» (16+) по пьесе современного драматурга Василия Сигарева порадует зрителя Уссурийский театр драмы имени Комиссаржевской.

Жанр спектакля – семейная мелодрама, а работает над ним большая команда из Санкт-Петербурга во главе с Романом Габриа – главным режиссером Санкт-Петербургского театра «Мастерская».

– На постановку спектакля наш театр выиграл грант в рамках программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, – говорит Наталья Белошенко, руководитель литературно-драматургической части театра. – При подаче заявок особенно было важно соблюсти два условия: пьеса должна быть из современной драматургии – российской или европейской, а режиссер – из числа молодых, но уже достаточно известных. 1 февраля 2020 года были оглашены результаты конкурса заявок. Кроме нашего театра победителями стали Камчатский театр драмы и комедии, Хабаровский театр юного зрителя, Приморский театр молодежи и драматический театр Комсомольска-на-Амуре.

Напомним, что с инициативой грантовой поддержки обновления репертуара дальневосточных театров выступил Государственный Театр Наций и его руководитель народный артист РФ Евгений Миронов.

Пьеса Василия Сигарева «Алексей Каренин» вышла в свет в 2011 году. На нее сразу обратили внимание в театрах страны, и за 10 лет она была поставлена неоднократно, в том числе в МХТ имени Чехова.

– Пьеса написана по мотивам романа Льва Толстого «Анна Каренина», но только события подаются под другим углом – с точки зрения мужа Анны, чиновника Алексея Каренина, – рассказывает Наталья Белошенко. – Наилучшим образом ее охарактеризовал известный театральный критик Павел Руднев: «Сигарев дает очень точный и тонкий, деликатный и подробный взгляд на мужчину, на сложную жизнь мужского самосознания, на самоощущение мужчины в пароксизмах любовной драмы. Толстовская «Анна Каренина», очень удачно стилизованная, вывернута, но не искажена: это взгляд на проблему адюльтера с точки зрения Каренина. Мужская драма постепенно, как вода в бассейне, заполняет весь мир пьесы – Каренин одинок, но не самодостаточен. Горе, беспокойство разрастается. Человеческая трагедия вообще имеет такое свойство: взгляд художника выделяет одних героев, высветляет их поступки и мысли, в то время как не менее интересные персонажи остаются в тени. Это как посмотреть, как поставить свет в театре. Василий Сигарев защищает право мужчины на личную драму, на страдание…»

В Уссурийском театре отмечают: времени на репетиции в связи с пандемией оказалось совсем немного, но тем замечательнее, что в этом тяжелом году, когда сорвалось множество планов и мероприятий, театру удалось в полной мере реализовать запланированное и подготовить постановку.

Как отмечает режиссер Роман Габриа, одна из смысловых линий, которые можно выделить в тексте, – это тема прощения на основе христианской морали: прощения, о котором мы часто говорим вслух красивые слова, а на деле – простить не можем. И реальность спектакля, в которую зритель погрузится, можно назвать поэтической.

– Мы хотим не пересказать сюжет, который и так все знают, а поговорить о чем-то другом, более глубоком, о том, что даже сложно определить словами, – объясняет Роман Габриа. – Хочется, чтобы зритель получил неуловимые эмоции, которые мы выкристаллизовываем, основываясь на этом сюжете.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Романа ГАБРИА предоставлено Уссурийским театром драмы