Отправиться на охоту и стать мишенью За три последних года в Приморье во время охоты погибло семь человек

В настоящее время следственным управлением СК России по Приморскому краю окончено расследование пяти уголовных дел по факту гибели охотников, два уголовных дела находятся в производстве.

– Все семь случаев произошли из-за банального игнорирования установленных законодательством РФ правил, – рассказал «В» следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СК РФ по ПК Игорь Ковалев. – Существует приказ Министерства природы РФ от 16 ноября 2010 года, который регламентирует основные правила охоты. Есть требования охотничьего минимума, утвержденные Приказом Минприроды РФ от 30 июня 2011 года, в которых прописано, что во время охоты нельзя стрелять в направлении людей, а также в случаях, когда снаряд может пройти ближе 15 метров от человека или по неясно видимой цели. Эти требования должен знать каждый охотник, чтобы избежать непоправимого. В реальной жизни люди либо не знают эти требования, либо забывают, поддавшись азарту погони за дичью. Как следствие, такая стрельба заканчивается трагедией.

Об одном таком ЧП, случившемся в трех километрах от села Зеркального Кавалеровского района, «В» уже рассказывал в августе этого года («Найти ДНК-след темных дел»). Напомним: во время охоты на копытных (опять-таки в темное время суток) браконьер Кондратьев* застрелил своего односельчанина Сенцова, тоже браконьера. Стрелявший принял отблеск хромовых деталей на ружье погибшего за блеск глаз косули. Кондратьев стрелял из гладкоствольного ружья 28-го калибра модели «ТОЗ-34-28» с расстояния 34 метров до цели. Картечь попала Сенцову в грудь и в шею. Труп потерпевшего Кондратьев спрятал. Сегодня данное уголовное дело рассматривается в Кавалеровском районном суде Приморского края. Не исключено, что по совокупности совершенных преступлений Кондратьев получит реальный срок отбытия наказания.

Не стреляйте в тень

Аналогичный случай произошел 1 февраля 2018 года. Утром, когда еще не рассвело, в лесном массиве недалеко от села Приозерского Хорольского района во время коллективной охоты погиб Виктор Малышкин, получивший пулю в грудь из карабина «Вепрь». Его напарник стрелял в кабанов, перебегавших лесную дорогу. На свою погибель Малышкин спрятался за кустами примерно в 17 метрах от места кабаньего трафика, как раз на линии огня. Товарищ в полумраке его не разглядел и дважды выстрелил…

Но в этой драме до колонии дело не дошло. Хорольским районным судом Приморского края уголовное дело в отношении хозяина «Вепря-30» было прекращено. Ему назначили штраф в размере 150 тысяч рублей.

Также 40 тысяч рублей судебного штрафа по решению Черниговского районного суда получил Роман Кузнеченко, застреливший своего приятеля Сергея Иванцова во время охоты на водоплавающую дичь. Трагедия произошла в октябре 2019 года вблизи села Алтыновка. Как установит следствие, Кузнеченко выстрелил свинцовой дробью из гладкоствольного ружья марки «ИЖ-27ЕМ» в сторону взлетающих уток. Часть заряда разнесла голову Иванцову, прятавшемуся в камышах. Он умер почти мгновенно.

На тепловизор надейся, а сам не плошай

…В конце мая 2020 года в Ольгинском районе в придорожных кустах на 170 километре дороги Кавалерово – Ольга – Лазо – Находка был обнаружен труп Владимира Аксененко с огнестрельным ранением в грудь. В ходе предварительного следствия было установлено: мужчина погиб от пули, выпущенной из карабина модели «Тигр-308». «Метким стрелком» оказался гражданин Чиханцов. Проезжая по данному участку автотрассы около полуночи, он выставил карабин в открытое окно задней левой пассажирской двери своего автомобиля. На всякий случай: вдруг из леса выйдет какой-нибудь зверь. Увидел в тепловизионный прицел мутный силуэт, маячивший в придорожных кустах, Чиханцов решил, что это кабан, и выстрелил. Пуля попала в грудь Аксененко. Предварительное следствие по факту смерти человека еще не закончено.

– В данной ситуации охотник проигнорировал правила охоты, запрещающие стрелять на шум и шорох, в неустановленные силуэты и очертания, а также если охотник не видит или не знает место остановки снаряда, не учитывает дальность его полета и возможность рикошета. Чиханцов необоснованно полагал, что у него на мушке животное, а оказался человек. Не зря в народе говорят, что каждый охотник желает знать, где сидит кабан, – говорит Ковалев.

31 июля нынешнего года в Лазовском районе недалеко от речки Черной во время ночной охоты житель поселка Преображение убил двух человек. Эта трагедия потрясла весь Лазовский район, вызвав всевозможные кривотолки. Даже поговаривали о заказном убийстве. Но предварительное следствие домыслы опровергло. Как показал на допросе стрелявший охотник, он, находясь в салоне своего автомобиля, увидел на экране тепловизора две большие тени, как он полагал, диких животных. Дважды выстрелив из карабина «СКС-366-Ланкастер», он смертельно ранил двух человек, тоже охотников. Все произошло настолько стремительно, что вторая жертва даже не успела закричать, чтобы предупредить стрелявшего: мол, смотри, куда палишь! Следствие по данному уголовному делу еще не окончено.

– Приборы ночного видения, в том числе тепловизоры, не дают четкого изображения на своем экране. Можно увидеть силуэт, но кто это, животное или человек, непонятно. Кроме того, многие не умеют правильно пользоваться этими приборами, не учитывают расстояние до объекта охоты, отсюда непоправимые трагедии. Подавляющее большинство случаев гибели людей происходит при заурядном браконьерстве. Из семи уголовных дел только два охотника были «в законе», остальные – браконьеры. Эти люди охотились в неустановленный сезон, в неотведенном специально для охоты месте, без охотничьего билета и с незарегистрированным в законном порядке огнестрельным оружием. В подобных случаях помимо статьи за убийство по неосторожности обвиняемому добавляются соответствующие статьи Уголовного кодекса, – подытожил следователь-криминалист.

Под финал еще одна жуткая историю, случившаяся 17 октября 2020 года в лесном массиве села Корсаковка Уссурийского городского округа. Во время охоты на кабана отец застрелил своего сына. Думал, что стреляет в дикое копытное, которое бежало на него, а попал парню в голову. Когда охотник вернулся домой, малолетний внук два дня его пытал, почему дед уехал на охоту с папой, а папы до сих пор нет. В результате несчастного случая ребенок в одночасье осиротел, так как мамы у него не было…

Следствие по данному уголовному делу еще не закончено.

Сроки осенне-зимней охоты в Приморье

В период с 1 ноября по 15 января разрешена охота на кабана (все половозрастные группы), на зайца (беляка, русака, маньчжурского), лисицу, выдру, колонка, рысь, росомаху, харзу, горностая, ласку, норку (американскую), белку, волка, соболя, косулю сибирскую, кабаргу. Охота разрешена в общедоступных охотничьих угодьях.

В закрепленных охотничьих угодьях в период с 1 ноября по 15 февраля охота разрешена на оленя благородного, оленя пятнистого (всех половозрастных групп).

* – имена и фамилии изменены

Сергей КОЖИН

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