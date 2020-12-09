Феечки готовы у детей под окнами плясать Волшебник – миссия ответственная, но доступная каждому взрослому

Близится самый ожидаемый и любимый праздник, особенно для детворы. К сожалению, новогодние хороводы и маскарадные костюмы доступны не всем. Но ребятам, чье детство омрачено болезнью или другими обстоятельствами, особенно важно почувствовать новогоднее чудо. Убедиться, что мечты сбываются.

Тяжелую, но добрую роль Деда Мороза на себя взяла некоммерческая организация «Сердцем едины», которая вот уже третий год в своем «Инстаграме» проводит акцию «Поделись добротой». Волонтерский корпус находится в Уссурийске, но дарит заботу и любовь детям по всему Приморскому краю. С помощью соцсетей руководитель организации Татьяна Хабарова и ее команда, которую она ласково называет «феечки», осуществляет новогодние пожелания детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ура, я волшебница!

– Сначала мы проводили благотворительные утренники для обычных детей и их родителей. С подарками, артистами, елкой, – рассказывает Татьяна. – Но мы понимали, что в некоторых семьях есть особенные дети, которых родители не могут привести на утренник. Это же несправедливо. Праздник должен прийти в дом этих ребят, чтобы они верили в чудо.

Изначально акция охватывала всего 12 детей от 3 до 14 лет из поселка Новошахтинского. Ребята (а некоторые из них с трудом держат в руках ручку) писали письма Деду Морозу, рисовали для него картинки и отправляли свое желание волшебникам. Волшебник – миссия ответственная, но доступная каждому взрослому человеку. Чтобы получить такое необычное звание, достаточно просто осуществить детскую мечту. За три года еще ни одно желание ребенка не осталось неисполненным.

– Некоторых благотворителей мы не знаем, они просто помогают деньгами. А кто-то уже не первый год участвует в акции и даже заранее пишет мне, просит, чтобы для него оставили письмо, – рассказывает Татьяна Хабарова. – Среди волшебников есть даже многодетная мама, у нее самой трое мальчишек. Но она каждый год берет три письма, любит обычно для девочек что-то покупать. А бывает, что до благотворителей по нескольку лет не доходит очередь. И они очень радуются, когда наконец-то могут исполнить детское желание. Пишут в соцсетях: «Ура, я волшебница! Бегу покупать магнитную доску с цифрами!» Если подарок слишком дорогой, мы стараемся подключать несколько благотворителей. Например, среди новогодних желаний был экскаватор, который стоил больше трех тысяч рублей. Его покупали сразу четверо человек.

Праздник в дом

2020-й оказался нелегким годом. Одни из-за пандемии потеряли работу, другие по другим причинам оказались в сложной ситуации. Семьи, в которых в конце месяца не остается денег даже на еду, обращаются к Татьяне за помощью и всегда ее получают. А этой зимой дети из отдаленных деревень края, чьи родители не могут купить ребенку подарок, также включены в акцию «Поделись добротой». Праздник приедет к 53 ребятам из Уссурийска, Раздольного, Новоникольска, Николаевки, Ширяевки, Осиновки, Ивановки.

Команда «Сердцем едины» старается к каждой семье найти особый подход, никого не напугать и не обидеть своей помощью. Как признается Татьяна, попросить о поддержке, принять ее семьям бывает довольно сложно. Некоторые родители отказываются от благотворительности, бросают трубки и не пускают в квартиры. Но те, к кому приходят феечки и другие новогодние персонажи, очень благодарны за подаренную детям сказку.

В организации мини-утренников волонтерам помогают студенты Приморской государственной сельхозакадемии. Ребят наряжают в костюмы, выдают мешок с подарками и отправляют совершать чудо. Не все морально готовы войти в квартиру, где живет особенный ребенок, некоторые боятся и отказываются. Но страх есть и у родителей: как подпустить к своему ребенку незнакомого человека?

– Мы очень корректны, – заверяет Татьяна, – с родителями проводим беседы, просим их заранее показать ребенку картинки Деда Мороза, мультики. Чтобы, когда мы придем, он не испугался. У нас есть мальчик Данька, у него детский церебральный паралич, он не ходит, не говорит. Когда мы впервые пришли, Даня испугался. Но теперь ждет нас, пишет письма и очень нам радуется. Как и его бабушка. В этом году мы не знаем, получится ли зайти в квартиры к детишкам, пандемия все-таки. Ну если что, будем плясать под балконом. Праздник все равно придет к каждому, дети должны улыбаться.

Чудо в наших руках

Традиционно в конце декабря волонтеры проводят утренник в актовом зале ПГСХА (в этом году, к сожалению, его не будет). Обязательным условием праздника является присутствие обоих родителей и даже детей, достигших совершеннолетия. В прошлом году на мероприятие пришли 120 ребят, каждый из которых покружился в хороводе, рассказал стишок и получил сладкий подарок. По мнению организаторов, неменьшее удовольствие от утренника получают и взрослые, которые также участвуют в конкурсах, поют песни и вспоминают, как они сами, будучи маленькими, стояли в костюме под елкой.

– Я хочу всем пожелать, чтобы мы не забывали в ежедневной суете просто останавливаться и смотреть по сторонам. Не забывали, что мы люди и нужно помогать друг другу. Что человеку нужен человек. И давайте будем добрыми и внимательными. Волшебство не в детских сказках. Оно у нас в руках, – считает Татьяна Хабарова.

Марина ЗУБКО

Фото предоставлено Татьяной ХАБАРОВОЙ