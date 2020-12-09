Подвиг твой бессмертен… День Неизвестного солдата отметили во всей России, в том числе во Владивостоке, 3 декабря. В дальневосточной столице памятное мероприятие традиционно состоялось в Гайдамакском сквере.

В полдень у памятника морякам Тихоокеанского флота, погибшим в 1945 году в боях с японскими империалистами, собрались ветераны, воспитанники патриотических клубов, общественность. Также участниками митинга стали глава Владивостока Олег Гуменюк, спикер городской думы Андрей Брик, председатель городского совета ветеранов Сергей Кондратенко, представители городской администрации, информирует пресс-служба мэрии.

Собравшиеся почтили память погибших героев минутой молчания и возложили к памятнику цветы.

Напомним, что День неизвестного солдата ежегодно отмечают в России 3 декабря. В этот день в 1966 году из братской могилы, расположенной на въезде в Зеленоград, в Александровский сад к Кремлевской стене был перенесен прах одного из неизвестных защитников столицы нашей Родины, павших в боях за город. Памятная дата призвана увековечить бессмертный подвиг погибших в боевых действиях воинов, чье имя осталось неизвестным.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / vlc.ru