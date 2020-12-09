«Все ясно: здесь прошел Калинин!» Герой-танкист, павший в одном из последних сражений Второй мировой, остался в строю навечно

В 5-й общевойсковой (Приморской) армии Восточного военного округа недавно создали памятное место Героя Советского Союза младшего лейтенанта Ивана Калинина. Оно появилось в сданной накануне в эксплуатацию новой казарме личного состава танкового батальона 60-й отдельной мотострелковой бригады в поселке Сибирцево.

Военнослужащие этого боевого соединения в соответствии с приказом министра обороны страны навечно зачислили Героя Советского Союза Калинина в списки воинской части, установили бюст, стенд с исторической справкой и койку прославленного танкиста.

Из вражьих танков винегрет

Красноармеец Иван Калинин оказался на передовой в октябре 1941 года в составе стрелковой дивизии. Нередко попадал под артиллерийские обстрелы и бомбежку вражеских самолетов. Вскоре написал рапорт вышестоящему командованию с просьбой о зачислении в танковые войска. Через год бывший тракторист с довоенным стажем с отличием окончил танковую школу механиков-водителей. Вновь воевал, управлял танком Т-34. Участвовал в знаменитых сражениях по разгрому фашистов под Сталинградом и на Курской дуге, был награжден орденом Боевого Красного Знамени и медалью «За отвагу».

Прославился младший сержант Калинин в боях за освобождение Украины. 2 октября 1943 года 586-й танковый батальон 219-й танковой бригады 1-го механизированного корпуса, в котором он служил, переправился через реку Днепр на плацдарм в районе сел Солошино и Мишурин Рог Верхнеднепровского района Днепропетровской области. За последующие трое суток командир экипажа Т-34 Иван Калинин принял активное участие в отражении почти 20 атак немцев, пытавшихся отбросить советские войска обратно за Днепр. 13 раз бойцы под его командованием переходили в контратаки. На его личном счету один уничтоженный вражеский танк (из 18 подбитых силами всего батальона), два артиллерийских орудия (из 20 уничтоженных), одна батарея минометов (из 5 разбитых), большое количество солдат и офицеров противника (из 800 убитых).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года «за успешное форсирование Днепра, прочное закрепление плацдарма на его западном берегу и проявленные при этом отвагу и геройство» младший сержант Иван Калинин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 3951. Кроме него в батальоне еще 11 танкистов стали Героями, включая командиров взвода, роты, батальона и бригады.

В родном соединении в его честь даже выпустили листовку с портретом самого Калинина и стихами:

Из вражьих танков – винегрет.

При этом разговор недлинен.

– Товарищи, раскрыт секрет,

Все ясно: здесь прошел Калинин!

2-я танковая армия, в которой продолжал службу герой, получила звание гвардейской, громила немецко-фашистские войска вместе с их румынскими, мадьярскими и галичанскими приспешниками, освобождала Советскую Украину, затем воевала в Белоруссии, Польше и Германии.

Боевой путь гвардейцев-танкистов очень примечателен. Они первыми ворвались в Брестскую крепость, первыми перешли в наступление на Висле, первыми пересекли польско-немецкую границу в Померании и первыми достигли берлинского предместья Вайсензе. В итоге 219-я танковая бригада получила почетные звания и награды: Кременчугско-Берлинская Краснознаменная орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого. Впрочем, победу гвардейцы встречали без своего боевого товарища.

Дан приказ: на восток

Дальнейший боевой путь танкиста Калинина круто сменил географический вектор. По направлению командования Иван Андреевич окончил краткосрочные курсы Ташкентского танкового офицерского училища и получил назначение на Дальний Восток – командиром взвода в 218-ю отдельную танковую бригаду 5-й армии.

После победы над фашистской Германией, в конце весны – начале лета 1945 года, объединение перебросили с запада на тихоокеанские рубежи Советского Союза для борьбы с союзницей Гитлера – милитаристской Японией. 5-я армия сыграла одну из ключевых ролей в Маньчжурской наступательной операции, уничтожив противника в крупнейшем сражении за перевалы Большого Хингана. Именно в ней на территории Приморья проходил дальнейшую службу уже младший лейтенант Иван Калинин.

С 9 августа 1945 года молодой офицер участвовал в советско-японской войне. Со стороны станции Гродеково перешел границу и сражался с элитными частями Квантунской армии. Его танковая бригада во взаимодействии с двумя стрелковыми и одним тяжелым самоходно-артиллерийским полками разгромила японский приграничный укрепрайон, овладела станциями Суйфэньхе и Тундагоу, а затем сражалась у разъезда Даймагоу и станции Мадаоши. Опытный танкист вел свою тридцатьчетверку во главе взвода на острие прорыва вражеской линии обороны.

14 августа 1945 года младший лейтенант Иван Калинин погиб в бою за город Муданьцзян. По словам однополчан, под его Т-34-85 бросился камикадзе.

Первоначально тело танкиста было предано земле на китайской станции Мадаоши, но позже героя перезахоронили в парке имени Калинина в поселке Пограничном Приморского края.

Правопреемником 218-й отдельной танковой бригады (после войны – 218-го танкового Краснознаменного полка) стала 60-я отдельная мотострелковая Краснознаменная бригада, ныне развернутая на Приханкайской низменности.

Материалы подготовил Николай КУТЕНКИХ, действительный член Русского географического общества

Фото с сайта Минобороны РФ и dksokol.lipetsk.ru