«Горный адмирал», гроза террористов Приморье и Тихоокеанский флот хранят память о боевом контрразведчике

В этом году в городе Фокино переименовали улицу. Вместо Госпитальной появилась улица Адмирала Угрюмова. А накануне Дня Героев Отечества на фасаде дома, в котором жил Герман Алексеевич, открыли мемориальную доску в его честь.

Таким образом сослуживцы и земляки отдали дань уважения Герою Российской Федерации, рассказал корреспонденту «В» член российских Военно-исторического и Географического обществ, краевед, капитан I ранга в отставке Вячеслав Островский.

В торжественной церемонии открытия мемориальной доски Герману Угрюмову приняли участие представители администрации и Думы городского округа Фокино, ветераны Приморской флотилии разнородных сил и средств, военнослужащие воинских частей и соединений, юнармейцы и жители города. Из Владивостока почтить память товарища приехали убеленные сединами корифеи военной контрразведки флота. Одним из почетных гостей стал начальник Управления ФСБ России по Тихоокеанскому флоту контр-адмирал Андрей Ишугов.

На импровизированном митинге выступили глава городского округа Александр Баранов, контр-адмирал Ишугов, председатель местного комитета ветеранов вооруженных сил Вячеслав Островский и офицеры, которым выпала честь служить под руководством Германа Угрюмова. Они рассказывали о жизненном пути прославленного адмирала, о периоде его службы на Тихоокеанском флоте. После возложения цветов военнослужащие-тихоокеанцы прошли торжественным маршем.

Предательства не прощал

Герман Угрюмов родился 10 октября 1948 года в Астрахани. Окончил Каспийское высшее военно-морское училище имени Кирова (КВВМУ). Распределение получил на Каспийскую флотилию (КФл).

С 1975 года перспективный офицер служил в органах безопасности в войсках. Здесь в полной мере проявились его организаторские способности, талант руководителя. Дослужился до должности начальника особого отдела КФл. Именно благодаря его стараниям при развале СССР и дележке вооруженных сил бывшими советскими республиками, а теперь молодыми независимыми государствами была проведена блестящая операция по быстрому выводу КВВМУ из Баку в Астрахань – под юрисдикцию России.

В 1993-1998 годах Угрюмов возглавлял Управление ФСБ России по ТОФ. Во Владивостоке получил звание контр-адмирала.

Традиционно контрразведчики в жизни не светятся. Однако о Германе Алексеевиче стало известно всей стране благодаря громкому делу – выявлению предательства в интересах Японии и обвинению в шпионаже военного журналиста флотской газеты «Боевая вахта». Кроме того, контрразведчик Угрюмов организовал противостояние разграблению кораблей, техники и ценного оборудования в береговых частях ТОФ. А еще на флоте под его началом успешно велась активная борьба с разведками иностранных государств.

Миллионы долларов за голову адмирала

В 1999 году контр-адмирал Угрюмов был назначен на должность первого заместителя, а через несколько месяцев и руководителя департамента по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России. На этом посту он внес большой вклад в обеспечение безопасности государства и сохранение его суверенитета.

В январе 2001 года указом президента РФ Герман Угрюмов был назначен руководителем регионального оперативного штаба на Северном Кавказе. При его непосредственном участии были разработаны и проведены специальные контртеррористические операции в горах Кавказа, в результате которых удалось обезвредить сотни руководителей и активных членов бандитских формирований, спасти тысячи жизней мирных граждан.

В чине уже вице-адмирала Угрюмов командовал Центром специального назначения ФСБ, в который входили самые боеспособные в стране группы «Альфа» и «Вымпел».

К заслугам Германа Угрюмова можно отнести бескровное взятие Гудермеса в декабре 1999 года, захват одного из самых одиозных главарей бандитов Салмана Радуева в марте 2000-го, освобождение заложников в поселке Лазоревском под Сочи в ноябре 2000 года.

Террористы заявляли, что готовы заплатить 16 миллионов долларов за его голову, предпринимались попытки покушений. В итоге спецслужбы федералов во главе с «горным адмиралом» сумели сломать хребет боевикам на территории РФ и прервать связи с заграничными центрами их поддержки.

Родина никогда не забудет

Естественно, такие успехи в деле обеспечения государственной безопасности получили высокую оценку Родины. Герман Угрюмов стал адмиралом, а ровно 20 лет назад, в декабре 2000 года, ему было присвоено звание Героя Российской Федерации в дополнение к уже имевшимся орденам «За военные заслуги», «Знак Почета» и многим медалям.

Адмирал Угрюмов прожил славную и героическую жизнь. Он умер от сердечного приступа 31 мая 2001 года на боевом посту. Прах Германа Алексеевича покоится в Москве на Троекуровском кладбище.

Именем боевого адмирала названы улицы во Владивостоке, Фокино, Грозном, Астрахани, Москве, Пятигорске и других населенных пунктах, ему установлены памятники, барельефы и памятные доски. Один из современных кораблей-тральщиков КФл с местом дислокации в Дагестане называется «Герман Угрюмов».

Фото сайт jo-jo.ru и Яндекс.Дзен