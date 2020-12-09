За скользкие дорожки штрафуют нещадно Более 700 административных материалов составлено во Владивостоке за неубранный снег на прилегающих территориях, констатирует пресс-служба мэрии.

Соблюдение правил содержания территорий, прилегающих к зданиям различных организаций всех форм собственности, ежедневно проверяют специалисты административно-территориальных управлений всех районов Владивостока. Основное внимание сотрудники мэрии обращают на качество уборки подведомственных участков от снега и наледи. Только за минувшие сутки проверены территории 390 предприятий, составлено 68 административных материалов.

– В ходе рейдов собственникам зданий и арендаторам напоминают, что нарушение норм и правил благоустройства влечет наложение административного штрафа. За неубранные снег и наледь гражданам придется заплатить от 1 тысячи до 3 тысяч рублей, должностным лицам – от 5 до 10 тысяч рублей, юридическим лицам – от 50 до 80 тысяч рублей. Размер штрафа устанавливается на заседании административной комиссии, – уточняют специалисты.

Всего на сегодняшний день составлено 708 протоколов, проверены подведомственные участки 5200 предприятий и организаций, из них 4605 прилегающих территорий находятся в безопасном состоянии.

Мониторинг продолжится до полной ликвидации последствий непогоды.

Специалисты напоминают о запрете сбрасывать снег на проезжую часть магистралей, улиц и проездов, а также на территории общего пользования с внутриквартальных проездов и тротуаров, дворовых территорий, территорий предприятий, организаций, строительных площадок, торговых объектов.

Отдел новостей «В»

Фото Евгения КУЛЕШОВА / vlc.ru