Город перестает быть похожим на лесоповал Рухнувшие во время ноябрьского ледяного шторма ветки и поваленные деревья продолжают вывозить с придомовых территорий в приморской столице, информирует пресс-служба администрации города.

Мобильные бригады управляющих компаний убрали и распилили, по самым последним данным, 2525 деревьев, мешавших проезду и проходу. Кроме того, с детских и спортивных площадок возле домов убрано 1646 деревьев. Часть древесных остатков вывезена, оставшаяся часть подготовлена к вывозу.

Специалистами управления содержания жилищного фонда (УСЖФ) организован централизованный вывоз аварийных деревьев и веток из дворов в жилмассивах. КГУП «Приморский экологический оператор», в свою очередь, бесплатно принимает порубочные остатки. На сегодняшний день оператор принял 360 тонн веток и деревьев.

– В работах по устранению последствий снегопада управляющими компаниями задействовано 990 дворников и 26 единиц техники. Всем им рекомендовано не сбавлять темпов и продолжать эту работу, – уточняют в УСЖФ.

Напомним, что УК и ТСЖ должны иметь в наличии запас противогололедных материалов, инвентарь для уборки снега и наледи, а также вовремя выделять рабочих для ликвидации последствий непогоды.

– Ежемесячно люди платят деньги управляющим компаниям, а работу их не всегда видят. Я каждый день объезжаю город и знаю, где к уборке подходят со всей ответственностью, а где полагаются на то, что весной все растает. Такой подход не годится. Штрафуем такие УК и ТСЖ. Я лично обратился в Государственную жилищную инспекцию, чтобы усилить контроль над УК. Каждый должен отвечать за свою часть работы. Городским службам также поручено усилить работу, – подчеркнул глава Владивостока Олег Гуменюк.

Отметим, что в период после 20 ноября во Владивостоке выписано более 2500 предписаний управляющим компаниям, которые плохо выполняют или вообще не выполняют свои обязанности.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vlc.ru