Антиледовый натиск: Владивосток продолжает борьбу с последствиями стихии Снегоуборочная техника и сотрудники служб благоустройства работают ежедневно, работы ведутся также по ночам. Во всех микрорайонах идет очистка пешеходных зон, межквартальных проездов от снега и наледи, вывоз снега с прибордюрной полосы и уборка упавших веток.

Контроль за этой работой осуществляют сотрудники администрации и лично глава города, уточняет пресс-служба мэрии. Накануне в ходе ежедневного объезда Олег Гуменюк посетил несколько адресов, на которые чаще всего просили обратить внимание горожане. Это общегородские межквартальные проезды, а также территории, за которые ответственны управляющие компании.

Один из таких микрорайонов – улица Толстого. Здесь с начала недели работают большой и малый погрузчики, которые убирают толстый слой наледи на дороге, ведущей к дому № 48 и другим многоэтажкам. Сразу же осуществляется вывоз собранного льда и снега.

– Минувшей ночью здесь работала техника, но сделать все за один раз просто невозможно. Слой наледи порой достигает 30–35 сантиметров, и снять его можно только с помощью тяжелых спецмашин, – объяснил мэр. – Помимо основных дорог очищаем межквартальные проезды в микрорайонах. Эти работы будем продолжать.

По словам специалистов администрации города, в ночь с понедельника на вторник комплексные работы по уборке и вывозу снега и льда прошли на улицах Тухачевского, Постышева, Фирсова, Волгоградской, Борисенко (от кольца «Спортивной»), Надибаидзе, Русской (от кольца «Багратиона» в сторону проспекта 100 лет Владивостоку), Пихтовой, Западной, Авроровской и по другим адресам.

Днем 8 декабря техника дорожного предприятия работала на расчистке дорог на улицах Давыдова, Кирова, Котельникова, 10 и 22, Жигура, Гамарника, 17 и 21, Анны Щетининой, Адмирала Смирнова, Калинина – Интернациональной (подъем), Шилкинской, Некрасовской – Гоголя, от фуникулера до Некрасовской (через Фонвизина) и на других объектах.

Ежедневно ведутся в городе и работы по расчистке от снега и льда пешеходных зон. Глава Владивостока поручил уделить максимум внимания лестницам, остановкам, подходам к школам, детским садам, медучреждениям и жилым домам. Вручную и с помощью малой коммунальной техники сегодня порядок наводят на тротуарах, автобусных остановках, лестницах, переходах. Одни из таких адресов – Жигура и Котельникова.

– Вручную ломами и ледобурами раскалываем лед. Работа очень тяжелая, но все стараются. Ежедневно помощь нам оказывают военные, МЧС, ТОФ, волонтеры. Бригады трудятся в каждом районе города, в том числе на Русском острове, – рассказал заместитель руководителя городской дорожной службы Виктор Каширский.

Помимо расчистки дорог и пешеходных зон продолжается вывоз упавших во время непогоды деревьев и веток. В этих работах заняты бригады муниципальной дорожной службы и привлеченных коммерческих организаций.

– Вывоз веток и их распил идет в круглосуточном режиме. Вывозить упавшие ветки и деревья нам придется еще не один день, слишком много пострадало зеленых насаждений в результате стихии. По предварительным данным, 80 % деревьев и кустарников получили повреждения, часть из них, к сожалению, уже не восстановится, – отметил Олег Гуменюк.

На особом контроле, как подчеркнул глава города, работа управляющих компаний. Ежедневно жители жалуются на их работу, а вернее, порой полное бездействие.

– Непогода действительно принесла много работы всем. Но управляющие компании должны не забывать о своей ответственности и обрабатывать участки противогололедными материалами, убирать снег, лед и упавшие ветки. Городская администрация готова помогать, но тех, кто недобросовестно относится к своим обязанностям, будем наказывать. Мы усиливаем работу проверяющих комиссий, которые выписывают штрафы всем недобросовестным управляющим компаниям, – добавил мэр.

В ходе инспектирования Олег Гуменюк проверил работу компании, обслуживающей дома на улице Фадеева, и поручил незамедлительно принять меры по ликвидации наледи. Специалисты УСЖФ, в свою очередь, отметили, что ежедневно ведут проверки. Только на Фадеева 8 декабря проверили около 30 домов, на три компании составлены акты, по итогам рассмотрения которых будут определены штрафы для управляющих компаний.

По информации специалистов, на сегодняшний день с улиц приморской столицы вывезено около 40 тысяч кубометров льда и снега. Антиледовый и антиснежный натиск продолжается, о точных адресах, где будут проводиться очередные очистные работы, в том числе с использованием спецтехники, ежедневно информирует пресс-служба мэрии. Горожан просят с пониманием относиться к временным неудобствам и по возможности не парковать автомобили в местах производства работ.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / vlc.ru