«Для Владивостока это жизненно важно и необходимо» Губернатор Приморья рассказал о борьбе с последствиями стихии и о сделанных выводах

Глава Приморского края Олег Кожемяко дал подробное интервью федеральному государственному информационному агентству ТАСС. Разговор, состоявшийся в начале декабря, был посвящен последствиям ледяного шторма, обрушившегося на юг Приморья под занавес осени, а также принимаемым властями решениям.

Русский мост под контролем специалистов

Особое внимание было уделено ситуации на острове Русском. Эта территория Владивостока с 21 ноября оказалась в транспортной изоляции. Напомним, что дорожное сообщение было закрыто в связи с обледенением моста и производимыми на нем работами. Как всем известно, для ликвидации мощной наледи на вантах были привлечены профессиональные альпинисты.

Кроме того, долгое время часть поселков была обесточена – энергетическая инфраструктура острова не выдержала удара стихии. Пока велось ее восстановление, принимались точечные решения по установке генераторов. Как и на материке в период блэкаута, здесь были установлены пункты временного размещения людей, полевые кухни, велась раздача воды, газовых плит и баллонов. Сейчас электричество вернулось во все поселки. И, как сообщила пресс-служба регионального правительства, в воскресенье, 6 декабря, движение по Русскому мосту было открыто в обе стороны.

По словам губернатора, ледяной дождь не повлиял на целостность моста. Центр мониторинга, контролирующий состояние этого уникального инженерного сооружения, не выявил изменений в конструкции моста, ванты и пилоны не подверглись деформации.

– Мы пригласили тех специалистов, кто монтировал ванты моста, это французы, – рассказал Олег Кожемяко. – Они оценят состояние моста, проанализируют обстановку. В такой ситуации они тоже никогда не были. Они откровенно об этом говорят. Ну и надо посмотреть в целом, проанализировать, чтобы точно убедиться, что никакая ледяная глыба там не осталась, чтобы проезжающий автомобиль не был поврежден, чтобы не было трагедии. Могу сказать, что изменений конструкции моста нет, есть центр мониторинга, все датчики выведены на центральный компьютер.

Сейчас ванты и пилоны продолжают очищать альпинисты. Глава региона уточнил, что в последующих проектах, в том числе моста на остров Елены, будет учтен полученный опыт и предусмотрены меры по борьбе с обледенением мостовых конструкций.

Паром ледового класса

Для транспортного сообщения между островом, где живут около 5 тысяч человек и учится 21 тысяча студентов Дальневосточного федерального университета, и материковой частью Владивостока, где находятся основные объекты городской инфраструктуры, были запущены паромы. Первое время сообщение осуществляло одно судно, затем к работе были подключены катера ТОФ. Их расписание согласовывала и публиковала администрация Владивостока.

На данный момент, повторимся, транспортная связь с островом Русским восстановлена. Однако возникшая в эти дни ситуация показала, что существующая база морских перевозок в городе недостаточна. Власти Приморского края намерены построить современные мощные пассажирские суда, чтобы наладить паромное сообщение между материковой частью Владивостока и островными территориями.

– С учетом того, что паромов ледового класса нет, это нас наталкивает на мысль, что необходимо строительство судов, и мы будем заказывать строительство парома ледового класса и строительство катамарана, который мог бы быть с небольшим ледовым классом. Для Владивостока это жизненно важно и необходимо, поэтому мы это дело откладывать в долгий ящик не будем. Могу сказать, что, если мы отработаем за год проекты, срок строительства – года полтора, – сказал Олег Кожемяко, уточнив при этом, что строить суда планируется на верфях в Приморье.

Не все временное постоянно

Также глава региона подчеркнул, что, несмотря на то что электричество вернулось на остров полностью, восстановление энергоснабжения по постоянной схеме потребует достаточно большого времени.

– Мы запустили постоянное напряжение по временной схеме. Работает у нас сейчас порядка 100 энергетиков, – отметил губернатор (интервью было дано 2 декабря). – С точки зрения надежности потребуется не менее 10 дней, когда можно будет сказать, что линия действует уже не по временной схеме, а по постоянной.

Олег Кожемяко уточнил, что на острове также работают почти 100 лесников, которые делают просеки для линий электропередачи. После восстановления энергоснабжения по постоянной схеме продолжится работа по установке бетонных опор в зависимости от класса напряжения, чтобы закольцевать систему и сделать ее надежной. Последнее, уточнил губернатор, потребует около года. Таким образом, обеспечив энергоснабжение всех поселков на острове Русском, регион переходит из фазы аварийно-спасательных работ в фазу аварийно-восстановительных.

Столько же времени – не меньше года – займет ликвидация последствий циклона с ледяным дождем в целом по Приморью.

– Последствия циклона настолько значительные, что здесь работы как минимум на год. Во-первых, нужно заказать оценку ущерба, нанесенного лесному хозяйству, и проанализировать, что делать с теми деревьями, с теми ветками, которые были сломаны циклоном, какие деревья выживут, какие будут последствия. Следующий вопрос – это создание надежной системы энергоснабжения, на это тоже потребуется как минимум год, – подчеркнул Олег Кожемяко.

Вопрос энергоснабжения стоит наиболее остро, так как от него зависит также водо– и теплоснабжение. В регионе планируется создать тройной резерв энергомощностей, в первую очередь для медицинских учреждений, насосных станций и центральных тепловых пунктов.

Коронавирус: новые решения

Ну и, конечно, несмотря на важность ликвидации последствий ЧС, остается острой ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Приморье. Глава региона не обошел эту тему стороной, рассказав, какие меры принимают власти в период пандемии.

Так, в двух больницах Владивостока планируется развернуть дополнительные койки для лечения пациентов, заразившихся коронавирусом.

– Откроем дополнительные койки в больнице рыбаков (краевая клиническая больница № 2. – Прим. ред.), в Первореченской больнице (Владивостокская городская больница № 1. – Прим. ред.), это будет, наверное, суммарно еще 300 коек, – рассказал губернатор. – Ну и у нас должен подойти еще запас кислородных концентраторов с тем, чтобы и в других наших районах тоже подготовить койки на случай средней тяжести заболевания, тяжелой, чтобы можно было на месте оказать помощь.

Отметим, что, по данным на середину ноября, в регионе было развернуто 2064 койки для лечения пациентов с COVID-19, 345 из них с аппаратами ИВЛ. Статистика заболеваемости в крае уже долгое время ежесуточно фиксирует свыше 200 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Справка «В»

Напомним, что руководство региона включилось в борьбу с последствиями ледяного шторма сразу после прекращения осадков. Стихия обрушилась на юг Приморья в ночь на 19 ноября. Согласно данным Примгидромета последнее похожее природное явление наблюдалось в крае 30 лет назад, но не имело столь разрушительной силы.

20 ноября в Приморье был введен режим ЧС регионального уровня. Губернатор, возглавивший оперативный штаб по ликвидации ЧС, перевел работу всех структур в круглосуточный режим и лично контролировал исполнение своих поручений.

Работа краевых властей получила высокую оценку федерального центра. Интервью главному государственному СМИ также свидетельствует о том, что действия регионального руководства являются максимально эффективными в сложившихся условиях и находят поддержку в Москве.

Фото Александра Сафронова /правительство ПК