Пенсионерка лишилась 1,5 млн рублей, купившись на «банковские» инвестиции Сколько бы народ ни предупреждали – и полиция, и СМИ, и другие ведомства, похоже, далеко не все к ним прислушиваются.

Как сообщает пресс-служба МО МВД России «Большекаменский», в полицию поступило заявление 68-летней жительницы поселка Штыково. Заявительница сообщила, что неизвестные лица путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами в общей сумме 1500000 рублей.

В ходе проверки установлено: в Интернете пенсионерка увидела информацию о возможности получения дохода от инвестиций банка. Женщина дозвонилась по одному из указанных в объявлении номеров. Следуя указаниям, установила на свой компьютер специальную программу, после чего «сотрудник банка» получил полный доступ к данным, содержащимся в ее персональном устройстве. По его подсказке потерпевшая открыла на свое имя электронный кошелек, к которому «инструктор» также получил доступ. В дальнейшем женщина переводила различные суммы со всех имеющихся банковских счетов на свой электронный кошелек, которых потом там не оказалось.

По данному факту следственным отделом МО МВД России «Большекаменский» возбуждено уголовное дело. А полиция в очередной раз напоминает приморцам: сотрудники банка никогда не запрашивают по телефону номера карт и одноразовые коды СМС-сообщений, не предлагают перевести деньги на резервные счета. Если вам поступил звонок якобы от банковского работника, прекратите разговор и перезвоните сами по официальному номеру в банк, клиентом которого вы являетесь. Граждан просят быть бдительными, не бояться запугиваний и угроз, соблюдать меры имущественной безопасности, не разглашать персональные данные.

Отдел новостей «В»

Фото из архива «В»