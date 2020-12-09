Приморцам, пострадавшим от ЧС, компенсируют неполученные тепло и воду Ресурсоснабжающие компании края произведут перерасчет за горячую воду и отопление жителям территорий, пострадавших из-за непогоды, сообщает primorsky.ru.

В результате ЧС коммунальные услуги не предоставлялись людям в течение нескольких дней. Поэтому Теплосбыт Приморских тепловых сетей АО «ДГК» из оплаты исключит начисления за услугу горячего водоснабжения и отопления в период с 20 по 25 ноября на основании информации, полученной от МУПВ «ВПЭС».

«Для уточнения фактических дат отсутствия теплоснабжения по каждому дому управляющие компании и ТСЖ должны подготовить соответствующие акты и передать специалистам Приморских тепловых сетей. По результатам рассмотрения актов будет проведена корректировка произведенного перерасчета», – уточнили в компании.

Перерасчет сделает и Примтеплоэнерго. Изменения в оплате будут определены исходя из времени, в течение которого не работали те или иные котельные, – от трех до пяти дней. Перерасчет жители увидят в декабрьских квитанциях.

При возникновении вопросов по начислению платы за услуги отопления и горячего водоснабжения можно обратиться по телефону 8-800-234-7-777 или по телефонам, указанным в квитанции.

Отдел новостей «В»

Фото из архива «В»