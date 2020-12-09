Интернет обещают вернуть к концу декабря Полностью завершить восстановительные работы на кабельных сетях, поврежденных в результате ледяного дождя в Приморье, планируется до 25 декабря.

По информации министерства цифрового развития и связи края, из 600 базовых станций сотовых операторов, пострадавших во время стихии, 552 уже восстановлены.

Прошедший циклон уничтожил 60 % линейно-кабельных сооружений связи во Владивостоке и Артеме. В краевой столице восстановлено примерно 80-85 % из них, в Артеме эта цифра достигает 90 %. Крайний срок завершения работ – 20-25 декабря. Как сообщает пресс-служба правительства региона, только во Владивостоке задействованы 123 ремонтные бригады численностью 456 человек.

Отдел новостей «В»

Фото Александра САФРОНОВА /правительство Приморского края