«Я помогаю» сохранить жизнь Праздник, музыка, новогодняя елка, подарки и, главное, живое общение людей, улыбки которых не могли скрыть даже защитные маски. В арт-конгресс-отеле «Экватор» прошла благотворительная ярмарка «Я помогаю!».

Мероприятие было приурочено к международной акции «Щедрый вторник» и декаде инвалидов. В этом году к нему подключился благотворительный фонд «Сохрани жизнь».

Неравнодушные приморцы приносили в отель вещи (одежду, посуду, сувениры, игрушки и др.), которые находятся в хорошем состоянии и еще могли бы послужить людям. Другие не менее отзывчивые жители края покупали эти вещи, потому как знали, что вырученные деньги пойдут на благое дело. Впрочем, цены были чисто символические – от 100 рублей. Несколько действительно эксклюзивных вещей, предоставленных, например, супругой губернатора Олега Кожемяко Ириной Герасименко, приморскими художниками Натальей Баенхаевой, Викторией Колитенко и другими, были выставлены на аукцион. Удалось собрать более 70 тысяч рублей.

«Все средства пойдут на приобретение новогодних подарков детям из онкогематологического центра детской краевой клинической больницы № 1, подопечным благотворительного фонда «Сохрани жизнь». Мы рады, что, несмотря на непростую эпидемиологическую и природную ситуацию в городе, люди остались отзывчивыми», – говорит директор фонда «Сохрани жизнь» Светлана Горковенко.

Вещи, которые не нашли своих хозяев, будут переданы в фонд «Живая надежда» – в помощь мамам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и другим нуждающимся социальным слоям населения.

Поддержать детей с онкогематологическими заболеваниями можно через сайт фонда «Сохрани жизнь» https://sohrani-zhizn.ru/

Отдел новостей «В»

Фото Сергея Кечемаева