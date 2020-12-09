В магазин за прививкой Вакцинацию населения от гриппа усилят в Приморье. Прививочные пункты развернут в учреждениях с массовым пребыванием людей. Соответствующее поручение профильным ведомствам и главам муниципалитетов дал губернатор на заседании оперативного штаба во вторник, 8 декабря.

Помимо заболеваемости COVID-19 возрастает число заболевших гриппом, другими инфекциями верхних дыхательных путей. «Вспышки гриппа будут накладываться на другие заболевания, этого допустить нельзя. В любых учреждениях, где тепло и удобно людям (это могут быть торговые центры, дома культуры), нужно организовать прививочные пункты», – заявил Олег Кожемяко.

Как доложила замминистра здравоохранения Приморья Тамара Курченко, на сегодняшний день от гриппа привито 75,4 % населения края. «В Находке, Шкотовском, Лазовском, Яковлевском районах, Дальнегорском городском округе этот процент ниже общекраевого и не достиг 70 %», – уточнила она.

Олег Кожемяко поручил главам указанных муниципалитетов усилить вакцинацию населения.

А вот с массовой вакцинацией от COVID-19 придется подождать. Как уже сообщал «В», по словам министра здравоохранения края Анастасии Худченко, на днях должно поступить 500 доз и еще 1100 до конца года. В первую очередь будут прививаться медики и учителя, причем добровольно.

По данным на утро 8 декабря, за прошедшие сутки в крае выявлено 240 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала эпидемии заболели 23791 человек.

«В основном болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет, в 43 % случаев заболевание протекает в легкой форме, в 31 % – в средней, в 22 % – без симптомов», – уточнила главный санитарный врач региона Татьяна Детковская.

Глава региона еще раз обратил внимание на необходимость усиленной работы административных комиссий по пресечению нарушений санитарных требований.

«Административные комиссии должны продолжать следить за соблюдением санитарного режима в местах скопления людей, особенно перед Новым годом. Если не соблюдаются эпидтребования, значит нужно приостанавливать деятельность предприятий-нарушителей. Пока наблюдаем рост заболеваемости», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Отдел новостей «В»

Фото из архива «В»