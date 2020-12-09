В Уссурийске будут развивать шорт-трек и фигурное катание Крытый тренировочный каток «Олимп» открыли в Уссурийске 4 декабря, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Кроме ледового поля здесь есть тренажерный зал, раздевалки, душевые. Установлена зрительская трибуна, вмещающая 300 человек. Сооружение оборудовано с учетом доступности для маломобильных граждан – сделаны пандусы и дополнительные зрительские места.

Как подчеркнул губернатор Приморья, спорт должен быть доступен для всех людей с различным уровнем дохода, а дети должны реализовать свой потенциал, получить полноценное физическое воспитание под контролем опытных тренеров.

В «Олимпе» будут развивать шорт-трек, фигурное катание, керлинг, проводить тренировочные мероприятия по хоккею.

Как напоминает краевое министерство физкультуры и спорта, в Приморье идет активная модернизация спортивной инфраструктуры. Так, по нацпроекту «Демография» планируется строительство ледовых арен в Кавалерово, Находке, Дальнегорске и Арсеньеве. Кроме этого, во Владивостоке построят центр ледовых видов спорта и региональный хоккейный центр на острове Русском.

Отдел новостей «В»