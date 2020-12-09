Новый год начнем по-пушкински 2021 год столица края встретит в стиле сказок Александра Пушкина, сообщает пресс-служба мэрии.

Стилю праздника соответствует и новогодний баннер, который смогут использовать предприятия и учреждения при оформлении своих фасадов.

В основе концепции оформления – русские зимние традиции и забавы и всеми любимые с детства сказки великого писателя. Цифры «2021» дизайнеры наполнили множеством узнаваемых образов. Здесь и Золотая Рыбка, и Кот Ученый, который ходит по цепи кругом, и корабль из сказки «О царе Салтане». В дизайне баннеров можно увидеть и символ наступающего года – быка, а также елочку, санки, снежинки.

Как подчеркнули в управлении культуры, необязательно печатать одинаковые плакаты, можно просто использовать элементы представленного дизайна с новогодней символикой.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vlc.ru