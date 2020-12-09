Косули сыты – и леопарды с тиграми целы Зимняя подкормка копытных животных началась в национальном парке «Земля леопарда». В нынешних условиях, после ледяного дождя и снега, превратившегося в непробиваемый наст, оленям, косулям и кабанам самостоятельно прокормиться будет особенно трудно, разъясняет пресс-служба научного учреждения.

Чтобы помочь диким животным пережить зиму, на охраняемую территорию доставлено 20 тонн овса и 30 тонн кукурузы – любимого лакомства копытных. В ближайшие дни подвезут еще 100 тонн необмолоченной соевой соломы. Договоры на поставку фуража были заключены в начале года.

Не секрет, что копытные – это основа кормовой базы краснокнижных дальневосточных леопардов и амурских тигров. Зимой косулям, оленям, кабанам сложно добывать пропитание из-за снежного покрова, который делает труднодоступными травянистые растения.

Большая протяженность нацпарка с юга на север обуславливает меняющиеся климатические условия, поэтому соблюдается дифференцированный подход к подкормке. Наибольшие усилия направлены на северные участки. В конце ноября на них выпал снег, а кратковременное потепление с последующим обмерзанием сформировало из него плотный наст толщиной до 15 см, который никаким копытом не пробить. Поэтому здесь оперативно проводятся мероприятия по подкормке. В центральных районах ситуация легче, есть дополнительный корм в виде надломившихся из-за ледяного дождя веток и верхушек деревьев. Также постепенно тают южные склоны холмов. Но подкормка все же ведется и здесь. А вот на юге снег быстро стаял и в подкормке необходимости нет.

Это лишь начало биотехнических работ на охраняемой территории. Первый снег копытные переживают без падежа. Полномасштабная подкормка начнется после следующего обильного снегопада. В нее будут включены все 60 имеющихся подкормочных станций.

Важная задача ранней подкормки – в преддверии обильных снегов удержать копытных в нацпарке. Здесь у них достаточно пропитания для сытой жизни даже самой суровой зимой, что позволит сохранить популяцию невредимой. Это важно не только для них самих, но и для редчайших хищников. В истории Приморья известны случаи, когда уменьшение численности копытных вело к сокращению популяции тигра. На «Земле леопарда» не допустят повторения таких ситуаций.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено ФГБУ «Земля леопарда»