Поднебесная империя засмотрелась на Луну У китайцев скопилось много лишних денег, и они решили «прогуляться» за пределы родной планеты

В начале декабря китайский космический аппарат «Чанъе-5» удачно высадился на Луне. А Россия перенесла свой запуск на 2024 год.

Таким образом, Китай стал третьей страной после Советского Союза и США, достигшей спутника Земли. О том, какие задачи ставит Поднебесная в освоении космоса, и о перспективах российской лунной миссии рассказал в эфире радио «Лемма» профессор университета Кенхи (Южная Корея) Евгений Зубко.

Не в добыче дело

– Можно ли данный проект назвать прорывом в изучении космоса?

– Это, конечно, прорыв. Не только для китайской науки, хотя для нее это прорыв в квадрате. Это прорыв и для современной науки в целом. Последняя доставка грунта с Луны состоялась 44 года назад. Во многом эти навыки были утрачены. Мы возим – я имею в виду человечество – образцы с других объектов: комет, астероидов. Но все это гомеопатические дозы. Несколько граммов – это настоящее счастье. Китайцы же везут два килограмма. Для сравнения: последняя советская лунная миссия «Луна-24» привезла всего около 170 граммов.

– Каковы ожидания от проекта? И какова цель Китая?

– Конечно, будет изучение химического и минералогического составов. Химия – на уровне элементов. То есть какие из них присутствуют: водород, кислород, магний, железо, титан и так далее. Это первая ступень, самая простая. А вот следующий этап – минералогический состав. Когда вы знаете, во что эти элементы связаны, какого типа минералы. И это очень важная вещь. Возможно, китайцы лелеют мечту привезти воду, если они докопали до нужного слоя.

– Возможно ли представить, что с Луны будут ходить шаттлы, которые будут доставлять сюда ресурсы?

– Представить – да. А так сложно сказать. Луна представляет огромный интерес, и связан он не только и не столько с добычей ископаемых. Тут есть одна очень важная составляющая. У китайцев очень много денег. Они не знают, куда их пристроить. Лучший способ – это вложить в развитие науки и технологий. Проблема в том, что нельзя прийти в научный институт, бросить чемодан денег и приказать развиваться. Вы придете через год – ни чемодана, ни развития. Нужно всегда ставить трудную, но достижимую с технической точки зрения цель. В этом смысле показательны примеры Советского Союза и США. Так, все настольные компьютеры вышли из космической программы «Аполлон». Из попыток американцев впихнуть в этот маленький аппарат мощный расчетный модуль.

Китайцы тоже что-то такое получат. Космическая отрасль порождает много побочных положительных эффектов в виде материаловедения, квалификации ученых, работы институтов. Все это звенья одной цепи. Образно выражаясь, китайцы сейчас поднимают якорь, и, если они его вытянут, у них и вся цепь будет.

Не лучше ли скинуться на космос?

– Не произойдет ли так, что китайская космическая команда будет скрывать то, что они обнаружат на Луне?

– Особого смысла в этом нет. У космической программы есть несколько важных этапов исполнения. Один из них – защита в литературе, в научном сообществе своих открытий. Делая это, вы растите собственных ученых. За этой лунной программой последуют другие, более амбициозные проекты. И у них будет взращено поколение специалистов, которые смогут решать необходимые задачи. Поэтому смысла скрывать результаты нет. Наоборот, есть особый интерес публиковать и добиваться принятия и цитирования работ.

– Если все эти результаты становятся всеобщим достоянием, почему и космос до сих пор не удается осваивать сообща? У нас Роскосмос делает свои проекты. НАСА – свои. Китай, Япония, Индия – свои. И все порознь.

– Отчасти это объясняется сложной политической обстановкой. Отчасти – не очень дипломатичными высказываниями руководства Роскосмоса. Представьте себя на месте американских ученых. Если вам предлагают вместо сотрудничества прыгать на батуте, захотите ли вы иметь дело с такой организацией? Если же отбросить эмоциональную сторону, то конфликты между космическими организациями возникают и по более глубоким причинам. Тот, кто играет ведущую роль в космической гонке, собирает все бонусы от нее у себя в стране. Это совершенно разумное желание. Проблема в том, что средств для выполнения космической программы в полном объеме почти ни у кого нет. Может быть, только Китай исключение. С этим связана кооперация, которую НАСА проводит в основном с Европейским космическим агентством и космическим агентством Японии.

Но на уровне ученых контакты очень хорошие. Простые ученые – и российские, и американские, и китайские – относятся друг к другу с уважением. Проблемы возникают на несколько уровней выше.

– Что происходит с нашей лунной программой? Сроки все время отодвигаются.

– Роскосмос сейчас занимается такими вещами, как регистрация торговой марки, выпуск продукции с гагаринской фразой «Поехали!». В общем, люди как умеют, так и работают. А если серьезно, то в России есть лунная программа. Она подразумевает запуск серии аппаратов, первый из которых будет назван «Луна-25». Он самый простой, и о том, что он будет отправлен, я лично слышу с 2014 года.

В этом году прошла конференция в Институте космических исследований РАН, где было сказано, что запуск переносится на 2024 год. У нас есть серия последовательных переносов. Создается ощущение, что срок сдвигается куда-то в бесконечность. Не понимаю, в чем загвоздка. Еще в 2014-м на подобной конференции было сказано, что аппарат, во-первых, очень простой по исполнению и задачам, а во-вторых, почти готов. Неясно, что мешало и до сих пор не позволяет его запустить. Там очень маленькая научная нагрузка – 10 килограммов. Он сядет на поверхность, и его главная задача – отработка процесса посадки лунных модулей.

Спасибо «Аполлонам» за компьютеры

– Насколько вообще перспективно изучение Луны?

– Среди всех полезных ископаемых на данной стадии развития техники нам особенно интересен гелий-3. Существование его на Луне пока не доказано. Но есть весомые аргументы в пользу того, что вещество там есть.

Но это одно. Другое: даже китайцы сейчас не рассматривают освоение Луны с точки зрения получения какой-либо прибыли. Они решают задачу развития собственной науки и техники. А эта задача важна для любой страны. Даже если Луна окажется полностью пустой, смысл организации туда полетов и исследований имеется. Когда-нибудь это найдет свое отражение в новых технологиях. Как я говорил, настольный компьютер произошел из того, что американцы решали вполне практическую задачу по размещению в космическом аппарате вычислительной техники. В конце 60-х мини-компьютер занимал несколько комнат, располагался на площади в 100 квадратных метров и потреблял 10 киловатт. И все это нужно было сделать в миниатюре. Миниатюризация началась с «Аполлонов».

Если говорить о долгосрочном освоении космоса, то есть интерес расположить космическую станцию не на земной орбите, а на Луне. Во-первых, это все еще неподалеку -3,5 дня лету. С другой стороны, находясь на поверхности большого космического тела, вы решаете целый комплекс задач, связанных с защитой космонавтов. У нас есть метеоритные микробомбардировки, которые могут пробить обшивку МКС. Плюс вспышка на солнце очень сильно повышает радиационный фон. Это представляет большую опасность для членов МКС. Там всегда имеется «спасательная шлюпка» на такой случай. Если такая вспышка случится, космонавты вынуждены будут ретироваться на Землю. Находясь на Луне, от всего этого можно защититься, спустившись в подповерхностный слой.

– А слишком активная деятельность человека на Луне не сможет как-то сказаться на ее существовании и отразиться на нашей с вами жизни?

– По поверхности Луны до сих пор ходило 12 человек. В списке рисков, с которыми может столкнуться человечество в обозримом будущем, проблема, которую вы описали, занимает последнее место.

ПОДРОБНОСТИ

Китайский космический аппарат успешно сел на Луну 1 декабря. Миссия «Чанъэ-5» должна впервые за 40 лет доставить на Землю образцы лунного грунта.

Миссия названа в честь богини Луны. Она стартовала с Земли 23 ноября. Пять дней спустя аппарат вышел на орбиту спутника Земли. Как сообщили китайские власти, спуск к поверхности проходил в автоматическом режиме и продолжался 15 минут. Аппарат прилунился у вулканического пика Рюмкера в Океане Бурь, который находится на видимой стороне Луны.

Чтобы добыть образцы породы, космический аппарат пробурил поверхность на глубину около двух метров и собрал образцы реголита – рыхлой почвы и обломков породы. Масса составила около 2 килограммов.

В случае успеха Китай станет третьей страной в мире после США и СССР, которой удастся доставить на Землю образцы лунного грунта. Последние образцы были собраны в 1976 году советской автоматической межпланетной станцией «Луна-24», она доставила 170 граммов грунта.

Сергей ПЕТРАЧКОВ

Фото Global Look Press с сайта vesti.ru