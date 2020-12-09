Это серебро дороже золота Пандемия не помешала отыскать в Приморье изумительные театральные богатства

Обладатель серебряного посоха, серебряной бороды и серебряного носа – так шутливо представили самого неожиданного гостя ведущие торжественной церемонии вручения главной театральной премии года «Серебряный медальон». А гостем этим, как легко догадаться, был Дед Мороз.

В первую очередь он пожелал всем собравшимся на церемонию, чтобы в будущем году она прошла в обычном формате – как было это четверть века подряд, когда собираются вместе все театры края, когда всюду шутки, улыбки, наряды, многоголосие. В этом году из-за пандемии церемония прошла в камерном варианте. От каждого театра присутствовал только один представитель, который и получал все награды…

Силе таланта нет преград

Напомним, что премия имени народного артиста СССР Андрея Присяжнюка «Серебряный медальон» вручается по итогам театрального сезона и, по сути, расставляет все точки над i, оценивая работу театров Приморья за год и в то же время направляя вектор развития. В этом году премию вручали 26-й раз.

– Андрей Присяжнюк был уникален! – напомнил собравшимся Ефим Звеняцкий, художественный руководитель театра имени Горького. – Получить высшее актерское звание – народного артиста – актеру из столь удаленного от центра страны театра, как наш театр имени Горького, было почти невозможно. Вы подумайте, он один на всем Дальнем Востоке имел это звание! Представляете силу таланта этого человека, если она сумела пробить такие преграды? Получить премию его имени – это не просто почетно, это ко многому обязывает…

Вручение «Серебряного медальона» приветствовал письмом лично Александр Калягин, возглавляющий Союз театральных деятелей (СТД) России. Его прочла актриса Яна Мялк, в октябре этого года избранная председателем Приморского отделения СТД.

«Рад приветствовать участников и гостей торжественной ежегодной церемонии награждения премией имени народного артиста СССР Андрея Присяжнюка «Серебряный медальон», – написал Александр Калягин. – Поздравляю победителей премии – они заслужили ее своим талантом, мастерством и огромным трудом. А главная награда для вас, дорогие коллеги, – это зрительское признание и любовь. Они сопровождают вас по жизни, дарят веру в себя и силы».

Творческий заряд – многополярный

Напомним также, что как таковая премия имени Андрея Присяжнюка одна – это собственно серебряный медальон, на котором выбит автограф народного артиста. Но в то же время в рамках премии ежегодно вручаются награды в разных номинациях: лучшая женская роль, лучшая мужская роль, лучшая режиссура, открытие года и так далее.

В течение года жюри, состоящее из представителей всех театров края, театроведов, критиков, посещает спектакли – премьеры сезона (а в этом году многие постановки пришлось смотреть в видеозаписи, поскольку из-за пандемии театры довольно долго простояли закрытыми), а затем выносит решение. И его оглашения ждут все – от актеров до художников по свету.

– Артистам, режиссерам, всем творческим людям очень важно мнение коллег, специалистов, важны оценки их труда. Это позволяет оценить не просто результат, а его качество, чтобы понимать, к чему стремиться, что, возможно, нужно изменить, в каком направлении развиваться, – говорит Нина Шульгина, член жюри, театровед. – Часто у театра бывают ограниченными возможности, но в итоге мы видим потрясающий результат, который говорит о большой проделанной работе, о творческом заряде, вложенном в спектакль.

Каждый год мы видим новую волну в списке победителей. Один год в нем была только молодежь, в другой раз премии получали спектакли классического репертуара. А в этом году, на мой взгляд, можно говорить о разнообразном театральном проявлении – мы увидели очень разные спектакли, и это не может не радовать. Мы ушли от ровного театрального полотна, оно очень разнообразно, мы видим разную драматургию, разную эстетику, разную режиссуру, это очень здорово.

В этом театральном сезоне (2019-2020 год) действительно были очень разнообразные и необычные театральные работы. О многих из них «В» рассказывал вам, дорогие читатели. О спектакле «Горка» театра молодежи, который был признан лучшим в формате малой сцены. О спектакле «Великий Гэтсби» театра имени Горького – его признали лучшим в формате большой сцены. О постановке «Военная тайна» театра кукол – она стала лучшим спектаклем для детей. Если вам удалось увидеть эти работы, вы наверняка согласитесь с выбором жюри.

Аплодисменты лучшим!

Большинство представителей театров Приморья выходили получать приз на церемонии не один раз – ведь почти все коллективы были отмечены дважды. Например, директор театра Восточного военного округа (ВВО) Николай Столбоушкин, получивший премию в номинации «Открытие года» (да, читатель, и в 60 лет можно взяться за режиссуру и поставить отличный спектакль), также получил награды для актрисы Маргариты Сотниковой и художника театра Полины Кириной.

– Полина со дня на день станет мамой в третий раз, эта награда очень порадует ее, – улыбнулся Николай Константинович.

А Алена Устюжина (в прошлом сезоне актриса театра имени Комиссаржевской, а в нынешнем – уже театра молодежи) вышла получить приз за лучшую мужскую роль второго плана. И передавать эту награду она никому не собирается. Потому что победила Алена именно в этой номинации! А вот так бывает: по воле режиссера сыграла актриса в спектакле «Zheнитьба. Wanted!» Балтазара Жевакина, да так, что всех претендентов-мужчин в своей номинации затмила!

Ну а главный приз, тот самый вожделенный серебряный медальон, получил Валентин Запорожец, актер Приморского академического театра имени Горького. Не за какую-то одну роль, а за целую серию ролей, отмеченных и критиками, и зрителями. Например, в спектаклях «Крейсера», «Мастер и Маргарита»…

– Каждая роль, в которую ты входишь, тебе сначала очень сильно сопротивляется, вызывает бурю эмоций, – рассказал Валентин Запорожец, – а потом становится такой близкой и настолько важной, что ты уже не можешь найти ни одной роли, которую назвал бы проходной или малозначащей.

А еще, получая медальон из рук Ефима Звеняцкого, Валентин с улыбкой отметил: «Я ждал эту награду почти столько же, сколько Леонардо ди Каприо своего «Оскара».

Не зря, получается, меж собой наши служители Мельпомены называют премию «театральным «Оскаром», и важна она для приморских актеров, режиссеров, мастеров сценографии и костюма ничуть не меньше, чем та статуэтка для голливудских обитателей…

– Очень рада, что в сложных условиях пандемии мы все же сумели подвести итоги театрального сезона и провести церемонию, пусть в таком камерном, но очень теплом формате. Ведь самое главное, что конкурс состоялся и премии найдут своих обладателей, – сказала со сцены Мария Ткачук, заместитель министра культуры и архивного дела Приморского края. – Мы уже не первый год поддерживаем конкурс, и я уверена, что продолжим эту работу.

Ну что ж, так тому и быть!

СПИСОК ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ «СЕРЕБРЯНЫЙ МЕДАЛЬОН» ИМЕНИ НАРОДНОГО АРТИСТА СССР АНДРЕЯ ПРИСЯЖНЮКА СЕЗОНА 2019-2020 ГОДА

1. Гран-при – актер театра имени Горького Валентин Запорожец

2. За честь и достоинство – заслуженная артистка России Маргарита Сотникова (театр ВВО) и актриса Елена Перегуда (театр имени Комиссаржевской)

3. Лучшая женская роль – актриса Мария Наумова (спектакль «Ревизор» театра молодежи, роль Городничихи)

4. Лучшая мужская роль – актер Константин Суворин (спектакль «Великий Гэтсби», театр имени Горького)

5. Лучшая женская роль второго плана – актриса Екатерина Колесникова (спектакль «Баба Шанель», театр ТОФ)

6. Лучшая мужская роль второго плана – актриса Алена Устюжина (роль Балтазара Жевакина, спектакль «Zheнитьба. Wanted!», театр имени Комиссаржевской)

7. Лучшая режиссура/лучший спектакль сезона, большая сцена – «Великий Гэтсби», режиссер Тина Кронис (театр имени Горького)

8. Лучшая режиссура/лучший спектакль сезона, малая сцена – «Горка», режиссер Павел Макаров (театр молодежи)

9. Лучшая сценография спектакля – Полина Кирина (спектакль «Человек-амфибия», театр ВВО)

10. Лучший художник по костюмам – Андрей Климов (спектакль «Мастер и Маргарита», театр имени Горького)

11. Лучшее музыкальное оформление спектакля – Никос Ксантулис (оригинальная музыка к спектаклю «Мастер и Маргарита», театр имени Горького)

12. Лучший дебют – актер Сергей Рюмкин (роль Хлестакова в спектакле «Ревизор», театр молодежи)

13. Лучший детский спектакль – «Военная тайна» (режиссер Сергей Руденок, театр кукол)

14. «Открытие сезона» – Николай Столбоушкин, директор театра ВВО (постановка спектакля «Как выходят в люди», театр ВВО)

15. Специальная премия Приморского отделения СТД (творческая поездка) – Дарья Мухортова (роль Насти, спектакль «Горка», театр молодежи)

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото:

Алексея ВОРОНИНА, с сайта USTEATR.RU