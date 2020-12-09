Штрафовать, не дожидаясь утопления! Неокрепшему льду уже принесены в жертву жизни троих приморцев. Стоит этого десяток наважьих хвостов?

Едва Амурский залив покрылся тонким льдом, как сразу же потянулись на него рыбаки-любители.

Тем, кто покупает навагу подледного лова в магазине, наверное, никогда не понять эту поистине безбашенную страсть. Еще вода под ногами хлюпает, а они уже примостились с удочкой. И довольные…

Но стоит ли пара хвостов трагических сводок происшествий: провалился под лед, утонул, не смогли выбраться из машины?.. МЧС края настойчиво предупреждает: лед только начал формироваться, и это лишь иллюзия прочной поверхности. В этом убедился и фотокорреспондент «В» Алексей Воронин, решивший запечатлеть в выходные фанатов зимней рыбалки. По его словам, бурить лунки много времени народу не требуется, толщина льда на заливе всего ничего…

Вот, кажется, мы только-только стали приходить в себя после прошедшего циклона, столько сил, нервов и финансов затрачено. А теперь службы спасения волнуются за рыбаков, в тысячный раз уговаривая: не ходите на лед, все может окончиться трагически. А наиболее категорично настроенные граждане предлагают не уговаривать, а штрафовать, не дожидаясь утопления. Вот честно, мужики, все понимают ваше увлечение, но возмущает ваша безответственность. Или как в той поговорке: «Авось и рыбака толкает под бока»?

P. S. Ну а для особо смелых и недоверчивых последние данные краевого МЧС.

5 декабря около 21.00 в районе бухты Мелководной (полуостров Песчаный) провалился под лед мужчина 1983 года рождения. Через два дня спасатели обнаружили его тело.

7 декабря около 06.30 в 300 метрах от берега под лед провалились еще двое рыбаков. Через несколько часов тела утонувших были найдены спасателями и переданы сотрудникам полиции. Комментарии нужны?

Евгений СИДОРОВ

Фото:

из архива, Алексея ВОРОНИНА