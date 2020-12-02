Любимая женщина короля комедии Вдове Леонида Гайдая заслуженной артистке России Нине Гребешковой исполняется 90 лет

Стать женой режиссера для актрисы – большая удача: ты можешь, как Любовь Орлова у Григория Александрова, сниматься у него в главных ролях, стать с его помощью знаменитой, затмив всех остальных. А они только будут у себя на кухнях завистливо злословить: «Ну конечно, чего вы хотите – жена режиссера!..»

Но у Нины Гребешковой с Леонидом Гайдаем было как раз наоборот: в своих фильмах он ей давал только маленькие, эпизодические роли, самая большая из которых – жена Семена Семеновича Горбункова в «Бриллиантовой руке». Но тем не менее они прожили вместе долгую и счастливую жизнь. Гайдая не стало 27 лет назад. Но и сейчас, в свои 90 лет, Нина Павловна считает, что муж помогает ей оттуда, с небес… И говорит, что ее главная роль – жена Гайдая...

Рука судьбы

Будущую профессию Гребешковой определил случай. Ее родители были самыми простыми рабочими: папа – маляр, мама – портниха. Сама Нина собиралась стать учительницей начальных классов и ни о чем другом тогда и не думала. Но однажды на дне рождения подруги ее отец – известный советский поэт Владимир Луговской – вдруг сказал: «Не хотите стать актрисой?»

– Я только рассмеялась, – вспоминает Гребешкова. – А он серьезно дочери своей говорит: «Как получите аттестаты, отвези Ниночкин во ВГИК». Я даже забыла об этом разговоре, а подруга оказалась серьезнее: взяла меня, и мы поехали во ВГИК. Я и не представляла, что это такое. В приемной комиссии с трудом выстояли огромную очередь. Женщина, которая общалась с абитуриентами, сначала отказалась даже брать мои документы, так как приняли уже две тысячи заявлений, а потом посмотрела на меня и сказала: «Ну ладно, давай. Твое – последнее заявление, и все!» К своему удивлению, Гребешкова легко прошла все конкурсные туры и поступила.

И уже на первом курсе стала сниматься в кино. Правда, это был всего лишь эпизод в фильме «Смелые люди». Но после первого показа киноленты все соседи стали считать ее настоящей звездой. А дальше закрутилось: молодая актриса получала роли в комедиях, драмах, мелодрамах, детских и военных фильмах – все ее роли были разными и полюбились зрителям.

Служебный роман

Поклонников у Нины Гребешковой было немало. Но выбрала она высокого худого фронтовика, старше ее на 9 лет – Леню Гайдая. Они учились на одном курсе во ВГИКе.

Их история началась со спектакля. Студент Гайдай ставил спектакль, в котором играла и Гребешкова. Отрывок с ее участием всегда был последним. Нина пожаловалась Леониду, что ей приходится из-за этого поздно возвращаться домой. Изменений в расписание репетиций Леонид Гайдай не внес, но каждый вечер стал провожать девушку домой. А через два месяца гуляний по ночной Москве будущий именитый режиссер предложил пожениться, пообещав носить Нину на руках всю жизнь.

Этот роман для многих стал неожиданностью. Всем казалось, что они абсолютно не подходят друг другу. К тому же Гайдай тогда был никому не известен, а Гребешкова во время учебы уже снялась во многих фильмах, причем в серьезных драматических ролях. Но после встречи с Леонидом все поменялось. Обычно после замужества с режиссером карьера актрис идет вверх. Но у Нины Гребешковой драматические главные роли сменились на комические эпизоды. Правда, именно эти небольшие роли принесли ей народную любовь.

Когда начались съемки фильма «Кавказская пленница», она отказалась от другого заманчивого предложения и, не задумываясь, уехала на Кавказ. В этой комедии Нина Павловна исполнила роль медсестры в психиатрической больнице. После этого актриса появлялась почти во всех картинах своего супруга. Единственным фильмом Гайдая, в который не попала Нина Гребешкова, стала комедия «Иван Васильевич меняет профессию».

История с калькулятором

Жизнь жены именитого режиссера беззаботной назвать сложно. Большую часть супружеской жизни именно Нина тянула на себе весь домашний быт – от готовки и уборки до ремонтов и решения всяких иных проблем. Она водила автомобиль и сама чинила его, и гвозди в доме забивала тоже Гребешкова. Если было необходимо, Нина Павловна легко справлялась с работой слесаря, сантехника и со многими другими бытовыми неурядицами. Когда Гайдай стал уже знаменитым на всю страну режиссером, то за фильмы получал большие гонорары. Но получал он их всего лишь раз в несколько лет, и все они сразу уходили – на покупку квартиры, машины, дачи…

– Наша дочь Оксана несколько лет работала с мужем в Малайзии, – вспоминает Нина Павловна. – И однажды она прислала калькулятор – тогда это была большая редкость. И вот Леня – радостный, возбужденный – ходит по дому и ищет, чтобы ему посчитать. Я ему говорю: «Посчитай, сколько стоит наша квартира». Я ему диктую, а он считает: столько-то – кооперативная квартира, столько-то – ковер, холодильник, еще что-то, еще… Потом Леня посчитал свои партийные взносы, а он с 1941 года был коммунистом. Посчитал свою зарплату за все эти годы… И с удивлением говорит: «Нинок, а сумма-то сходится почти копейка в копейку! Сколько я заработал – столько и потратил… А на что же мы тогда жили?» Я ему говорю: «Леня, ты забыл: ведь у тебя же еще жена работает!»

Так семья Гайдай-Гребешкова и жила почти все 40 лет совместной жизни.

Помощь с небес

Свою жизнь Нина Павлона делит на «до» и «после». Граница – тот день, когда Леонид Гайдай ушел из жизни: 19 ноября 1993 года. Но она стойко перенесла эту невосполнимую утрату. Для многих актрис, кто снимался только у своего мужа-режиссера, уход супруга становится финалом всего: они теряли не только близкого человека, но и работу. Нина Гребешкова и после смерти Гайдая не пропала с экранов. Соглашалась на эпизодические роли в кино и сериалах. А для режиссера Николая Лебедева практически стала его талисманом: он приглашает ее в каждую свою картину. Например, она снималась у него в фильме «Экипаж».

– Перед смертью Леня сказал мне: «Нинок, мне нужно перед тобой покаяться!» – рассказывает нам Нина Павловна. – Я внутренне напряглась, подумала: ага, сейчас начнет про свои мужские слабости рассказывать! А он говорит: «Ведь я ни разу не снял тебя в главной роли». Я только улыбнулась: «Что ты, Леня! У тебя сколько картин? Восемнадцать… А у меня – шестьдесят!» После смерти Лени прошло 27 лет. И у меня уже больше 100 картин! Это все – его работа. Я уверена, что он обо мне заботится и на небесах, посылает режиссерам свои мысли: «Берите Нину, пусть она снимается. Или что, думаете, что моя Нинка не справится?..»

Анна ПЕТРОВА

Фото Вадима ТАРАКАНОВА и из личного архива Нины ГРЕБЕШКОВОЙ (ИА «Столица»)