Кто на Сенькиной Шапке живет? Завирушка, барсучок, полоз, филин и енот Фотограф-натуралист из Покровки убежден: кто к природе с уважением приходит, тот уважение от нее и получит

Он не профессионал, а любитель. Живет не в мегаполисе, а в небольшом приморском селе. Но его работы размещаются на престижных выставках в Москве, составляя конкуренцию российским и зарубежным фотохудожникам. Игорь Жабский проникает в скрытый от человеческого глаза микромир и делает потрясающие снимки природы и ее обитателей.

Как не перестать удивляться и радоваться окружающему миру, который щедр не только на приятные сюрпризы? Как в возрасте, когда большая часть жизненного пути пройдена, найти дело, которое перевернет твою обыденную реальность и заставит жизнь заиграть новыми красками? С этими вопросами мы обратились к гостю «В» Игорю Жабскому.

Все началось с бабочки

– Игорь Николаевич, когда вы поняли, что хотите заниматься фотографией?

– Когда я учился в Новосибирской школе милиции, нас обучали фотоделу. Эти навыки впоследствии и пригодились в моем увлечении. Как и у любого начинающего фотографа-любителя, все начиналось с дешевого фотоаппарата, именуемого «мыльницей». Использовал его для домашней съемки, фотографировал мероприятия в Покровке. Меня местные даже прозвали районным фотографом. В один из летних дней 2011 года возле нашего районного музея я увидел на цветке красивую бабочку (как потом выяснил, это была бархатница), которую сфотографировал. И подумал: мы фотографируем дома, людей, пейзажи, но есть же еще и мир, который существует и всегда существовал рядом с нами, но мы его просто не замечаем. Решил окунуться в него и посмотреть, каков он. И был поражен его разнообразием и красотой. Ведь когда видишь это великолепие окружающей природы… Поверьте, это настоящее чудо.

– Вы постигали азы макросъемки самостоятельно?

– Сколько себя помню, всему в жизни обучался сам, своими силами. Конечно, все приходит с опытом: что-то не получалось – пробовал по-другому. И в фотографии я тоже самоучка. Когда начал увлекаться макрофотографией, купил себе более профессиональную технику, потом еще раз поменял модель. И теперь у меня фотоаппарат уже как третья рука, и он всегда со мной.

– За эти девять лет вы открыли для себя что-то новое в природе Приморья?

– Конечно! Бывает, сфотографируешь птицу или насекомое и не знаешь, какого они вида. Приходится искать информацию о них, чтобы животные на моих снимках не были безликими. Сегодня я уже знаю названия многих видов птиц, гусениц и бабочек. Особенно тех, кто живет на Сенькиной Шапке – потухшем вулкане в Октябрьском районе, где как будто свой мир. Тут живет альпийская завирушка, о которой я раньше даже не слышал, камышовка-барсучок, урагус, или длиннохвостый снегирь. А еще у меня было несколько прекрасных встреч с парой евроазиатских филинов. Сначала они просто пролетали мимо. Но потом, при очередном моем появлении, одна из птиц стала пикировать надо мной, отводя тем самым незваного гостя в сторону. Позже выяснилось: филин защищал свое гнездо. Отлетит, сядет на видное место и ждет, когда я подберусь к нему, чтобы сфотографировать. Это было года три назад, больше я с ним не встречался.

– В вашем «Инстаграме» снимки не только животных, но и людей. С кем больше нравится работать?

– Иногда я фотографирую людей, но люблю, чтобы это были не постановочные или студийные снимки. Хочу показать эмоции человека, его характер, род деятельности. Например, часто хожу в походы с Приморской лигой ходьбы «Женьшень», где мне нравится наблюдать за людьми, делать снимки.

А вот на Сенькиной Шапке совершенно другая атмосфера. Здесь я отдыхаю душой и телом. Сколько бы ни находился там, прихожу оттуда не столько уставший, сколько удовлетворенный, с положительными эмоциями. А еще я очень люблю искать и фотографировать змей.

– Змей? А не страшно?..

– Я объясняю всем, особенно начинающим туристам: любая змея никогда не будет нападать первой. Если вы боитесь неожиданной встречи с ней в лесу, то возьмите с собой палку и шевелите вокруг себя листву. От шума змея всегда уползет, и вы ее не увидите. Я же, наоборот, хожу очень тихо, чтобы в случае чего первым увидеть животное и успеть сфотографировать.

Да и с детства я никогда не боялся ни пауков, ни змей, ни пчел. Мальчишками мы даже ловили их. Змея – очень грациозное животное, какое-то магическое, и отыскать ее не так-то просто. Когда встречаю щитомордника, я всегда держусь от него на расстоянии около полуметра, потому что длина его прыжка не превышает 20 см. Вот я и нахожусь от него на безопасном для себя расстоянии. Пока еще ни одна особь не прыгнула на меня. Однажды я даже гладил одного щитомордника. Змеи, наверное, чувствуют, что я ничего плохого им не сделаю, и ведут себя спокойно.

Хотя в прошлом году меня укусил амурский полоз. Я шел по тропинке и увидел его. Он был большой, метра два. Я его пофотографировал, а потом, когда он пополз в кусты, решил его поймать, показать детям и выпустить. Но так получилось, что я его неаккуратно взял. Змея извернулась и укусила меня между большим и указательным пальцем. Мне ничего не оставалось, как откинуть его, но он снова и снова бросался на меня. И в глазах у него была такая ярость. А вообще, он неядовитый и безобидный.

– Не боитесь походов в одиночку? Ведь у природы немало ловушек.

– Конечно же, нет! С 2016 года я очень полюбил фотографировать застывшую в льдинки воду. Раньше даже не мог подумать, что они принимают такие причудливые формы. Когда хожу по реке, всегда ложусь на лед и заглядываю под каждую льдину, в каждую трещину, подползаю к краю полыньи. В позапрошлом году умудрился провалиться под лед. Сначала одной ногой, потом другой и погрузился по грудь. Первым делом я спас свою камеру. Когда выбрался на берег, то тут же вся моя одежда стала покрываться ледяной коркой. Еле добрался до дома, а это километра три. Дома я даже раздеться сразу не мог, потому что все замки замерзли. Кое-как все же раздевшись, принял душ, и на следующий день даже признаков ОРВИ не появилось.

Зафиксировать мир

– Тогда фотография для вас уже не хобби, а образ жизни…

– Пожалуй, да. Иногда уезжаю рано утром на Сенькину Шапку, встречаю там рассвет, а домой возвращаюсь около шести вечера. И вот так весь день на природе, даже не замечаешь, как время проходит.

Я член Уссурийского клуба фотографов, мы участвуем в различных фотоконкурсах – от городских до международных. Вот сейчас, например, подали заявку на участие в чемпионате России по фотографии «Берега». В прошлом году мы в нем заняли 12-е место, в этом хотим уже войти в десятку лучших. У каждого фотографа в клубе свое направление, но по макросъемке я пока один. Думаю, что любому фотографу приятно получать отзывы людей. Вот и мне на моей страничке в «Фейсбуке» много пишут. Причем не только из Приморья, но и со всей России и зарубежья, давая положительные оценки моим снимкам. Как-то под одной из моих фотографий женщина написала: «Я воспитатель в детском саду и показываю детям ваши работы, они в восторге». Для меня это лучшая награда, когда мои фотографии используют для эстетического воспитания ребят.

Еще я состою в совете нашего районного музея и часто встречаюсь со школьниками, которым рассказываю о том, чем я занимаюсь и как красив окружающий нас микромир.

– Участие в каком конкурсе стало для вас наиболее важным?

– Я стараюсь постоянно участвовать в чем-то новом. Например, в прошлом году в хабаровском конкурсе «Грань» занял первое место в номинации «Макросъемка». До пандемии мы с клубом часто делали международные выставки в Китае. В 2018 году одну из моих работ отобрали для фотовыставки в Бауманском саду в Москве. Там была выставка, входящая в культурную программу к чемпионату мира по футболу.

Также я участвовал в международном фестивале «Диво Евразии», где получил приз зрительских симпатий за видеоролик про остров Путятина. А в конкурсе «Диво России» занял третье место за видеоролик об Изумрудной долине. Вообще, в своей деятельности я всегда пропагандирую внутренний туризм и изучение родного края, родной страны.

В этом году одна из моих работ выставлялась в Москве – в центральном зале Союза художников России Новой Третьяковки. За нее я получил диплом лауреата IV Открытого международного фотоконкурса «Зафиксируй мир». Как уже говорил, я увлекаюсь съемкой всяких необычных льдинок: у меня есть туфельки, цифры, животные, даже целая человеческая ступня. Одна из таких работ и была представлена в Москве.

– Каково это – выставляться в Третьяковке?

– Попасть на этот конкурс достаточно сложно, на него присылают работы очень маститые фотографы со всего мира. Основное направление – необычные фотографии. В прошлом году я уже отправлял три свои работы, но попытка оказалась неудачной. Сейчас попробовал сделать акцент на свои льдинки, к тому же они вполне соответствовали девизу конкурса «Удиви мир». Выбрал пять работ, представил их на суд Уссурийского фотоклуба и нашего председателя Игоря Егорова. Из пяти фотографий отобрали три, которые я и отправил. Было радостно увидеть, что одна из моих работ попала в финальную фотовыставку, а я стал одним из 160 лауреатов. К сожалению, из-за коронавирусных ограничений я не смог воспользоваться приглашением организаторов и прибыть на открытие фотовыставки. Этот конкурс – своего рода признание моего творчества и моего взгляда на мир.

Кто хочет видеть красоту, тот ее найдет

– Есть ли какой-то один особенный снимок, которым вы гордитесь больше всего?

– Самые запоминающиеся и интересные фотографии получаются неожиданно, когда ты к ним не готовишься. Я вот, к примеру, люблю ходить с камерой под дождем или сразу после него. Беру большой зонт и сижу, как гриб, в ожидании хорошего кадра. И вот однажды, сидя под зонтом, решил посмотреть, что ж там делается под травой. Развернул к себе экран фотоаппарата, опустил камеру в траву и начал медленно ее поворачивать. И мне вдруг открылся мир, о котором мы даже не задумываемся. Под травой увидел маленький цветочек, а на нем капелька. Это было похоже на сказочный фонарик. Мне этот кадр так понравился… Но сколько я потом ни пробовал найти что-то похожее, увы, уже не получалось, потому что, по сути, идти за такими снимками нереально, они получаются всегда спонтанно. Как будто меня кто-то подвел к этому месту. На сегодняшний день я считаю этот снимок одним из самых ценных, потому что повторить его невозможно.

– Чем вы занимаетесь помимо фотографии?

– Хоть я и отметил в прошлом году 60-летний юбилей, всегда держал и держу себя в хорошей спортивной форме, стараюсь путешествовать. В октябре этого года я с лигой ходьбы «Женьшень» был на самой красивой реке Приморья – Милоградовке. Туда мало кто доходит: дороги там практически нет, а та, что есть, для многих машин просто непроходима. Но какая там красота, а особенно в осеннем убранстве – это нужно просто видеть. Перед тем как попасть к Милоградовке, мы побывали в Лазовском заповеднике, где посетили одну из красивейших бухт края – бухту Заря.

Помимо фотографии я стараюсь по мере возможности облагораживать родное село. На пустыре возле дома сделал красивый скверик, высадил деревья, цветы. Моя мама, а ей уже 81 год, любит проводить там время. Сделал для детей игровую площадку. Было время, когда ходил по Покровке и обрезал кроны деревьев, придавая им форму шаров. Некоторые люди спрашивали, платят ли мне за это, а когда узнавали, что нет, очень удивлялись. А что я им отвечу? Ведь дело-то не в деньгах! Просто хочется жить в красивом и уютном селе.

Я всегда говорил и говорю всем: порядок будет только тогда, когда каждый будет соблюдать чистоту, относиться бережно к тому, что вокруг нас. Если ты уважаешь природу, то и она тебя будет уважать!

Марина ЗУБКО

Фото Игоря ЖАБСКОГО