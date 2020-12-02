Больным COVID-19 позвонит робот. Но помогут люди Операторы телемедицины начинают работу в поликлиниках № 1 и 9 во Владивостоке. Консультации амбулаторных больных с диагностированной коронавирусной инфекцией или имеющих характерные симптомы с лечащими врачами в период пандемии будут идти дистанционно, информирует пресс-служба краевого правительства.

Запуск проекта начался с дистанционного мониторинга здоровья от платформы «СберЗдоровье» для надомного сопровождения граждан, болеющих COVID-19 или с подозрением на него.

– Данная программа позволит врачам поликлиник вести дистанционное сопровождение пациентов с инфекционным заболеванием, в том числе COVID-19, проходящих амбулаторное лечение. Решение о ее внедрении принято в связи с высокой загруженностью поликлинического звена и, соответственно, снижением оперативности работы с пациентами. Сервис «СберЗдоровье» поможет частично решить существующие проблемы, – рассказала министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

– И раньше врачи должны были вести динамическое наблюдение за пациентами с COVID–19 или с подозрением на него. То есть обзванивать, чтобы собирать информацию об изменениях в состоянии их здоровья, – уточнила заместитель главного врача по лечебной работе поликлиники № 1 Ирина Горбунова. – Из-за большого объема больных мы привлекали для этих целей врачей других специальностей, фельдшеров, ординаторов медвузов. Однако количество пациентов и контактных лиц растет, так что уже и этих ресурсов недостаточно (в день только в поликлинику № 1 поступает до 500 вызовов), в связи с этим ежесуточный мониторинг за пациентами взяла на себя платформа «СберЗдоровье». Мы им передаем список лиц, обратившихся к нам накануне, после чего ежедневно робот «СберЗдоровья» обзванивает пациентов и собирает информацию о ключевых показателях здоровья: общее самочувствие, температура, одышка. Эти меры помогают нам не терять контроль за состоянием пациента и не упустить момент, когда наступит ухудшение.

Как поясняют в ведомстве, после звонка полученная информация автоматически будет внесена в индивидуальный «Дневник здоровья» заболевшего. Эти показатели будут доступны лечащему врачу платформы «СберЗдоровье», поэтому он сразу увидит изменения состояния больного. Если самочувствие человека ухудшится, то с ним свяжется доктор из поликлиники, в которой наблюдается пациент.

– Ежедневный мониторинг отслеживания показателей здоровья позволит врачу получать объективное подтверждение в случае ухудшения состояния пациента, проводить своевременную коррекцию медикаментозного лечения и принимать решение о госпитализации, – отметила главврач поликлиники № 9 Ольга Беньковская.

– В рамках проекта сформирован реестр пациентов, на минувшей неделе начался их обзвон. Уверена, что эта программа будет эффективной и позволит нам охватить как можно больше людей, нуждающихся в оперативной помощи и консультировании, – подчеркнула главврач поликлиники № 1 Ольга Перова.

Важно, что данная работа проходит на защищенной площадке, которая исключает возможность утечки персональных данных пациентов и раскрытия врачебной тайны.

Отметим, что первичный прием эта программа не отменяет. Если у вас появились характерные симптомы COVID-19, вам необходимо обратиться к врачу в амбулаторно-инфекционный центр либо вызвать врача из поликлиники по месту жительства.

По данным минздрава Приморья, на амбулаторном лечении от COVID-19 в настоящее время находятся более 3,7 тысячи человек, за минувшие сутки в крае выявлено 229 случаев заболевания коронавирусом, всего с начала эпидемии – 20763. Количество выздоровевших увеличилось на 129 человек – до 14985.

Кстати

Напомним, что телемедицинская сеть успешно функционирует в профильных лечебных учреждениях Приморья: в краевом онкодиспансере и детской краевой противотуберкулезной больнице.

Все компьютерные томограммы, выполненные детям на территории края по подозрению на туберкулез, пересматриваются врачами-рентгенологами краевой больницы, на каждую томограмму дается второе мнение врача, и после дистанционного консультирования при необходимости дети принимаются на госпитализацию.

В онкодиспансере начали работать с телемедицинскими консультациями в начале эпидемии, когда онкологические больные, находящиеся в группе высокого риска, для безопасности переводились в режим дистанционного наблюдения.

Как объясняют в минздраве, телемедицина не предполагает обязательной видеосвязи между пациентом и врачом. Основная ее задача – сделать помощь специалистов (консультативную, информационную) доступной всем.

Лика ТКАЧЕНКО

Фото:

пресс-службы правительства ПК, с сайта primtub.ru