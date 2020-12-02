Губернатор отстранил руководителя АТУ острова Русского

За непринятие мер по оказанию помощи населению от своих обязанностей отстранена руководитель административно-территориального управления острова Русского. Контролировать работу муниципальных властей на острове направлен один из заместителей главы Владивостока.

2 дек. 2020 Электронная версия газеты "Владивосток" №4769 (6474) от 2 дек. 2020

Такое решение принял губернатор Приморья Олег Кожемяко на заседании регионального оперативного штаба по ликвидации ЧС в пятницу, 27 ноября.

По словам главы региона, руководитель АТУ проявила безответственное отношение к своим обязанностям по оказанию помощи жителям острова в период чрезвычайной ситуации. Следить за тем, чтобы люди получали всю необходимую поддержку, будет один из вице-мэров приморской столицы.

– Закрепляйте на Русский остров своего заместителя, который будет организовывать всю необходимую работу по оказанию помощи населению. Невозможно без участия местной власти решать проблемы на местах. Нужно формировать заявки, встречаться с населением, оказывать действенную помощь, – обратился Олег Кожемяко к главе Владивостока Олегу Гуменюку.

Отдел новостей «В»