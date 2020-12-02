Губернатор отстранил руководителя АТУ острова Русского За непринятие мер по оказанию помощи населению от своих обязанностей отстранена руководитель административно-территориального управления острова Русского. Контролировать работу муниципальных властей на острове направлен один из заместителей главы Владивостока.

Такое решение принял губернатор Приморья Олег Кожемяко на заседании регионального оперативного штаба по ликвидации ЧС в пятницу, 27 ноября.

По словам главы региона, руководитель АТУ проявила безответственное отношение к своим обязанностям по оказанию помощи жителям острова в период чрезвычайной ситуации. Следить за тем, чтобы люди получали всю необходимую поддержку, будет один из вице-мэров приморской столицы.

– Закрепляйте на Русский остров своего заместителя, который будет организовывать всю необходимую работу по оказанию помощи населению. Невозможно без участия местной власти решать проблемы на местах. Нужно формировать заявки, встречаться с населением, оказывать действенную помощь, – обратился Олег Кожемяко к главе Владивостока Олегу Гуменюку.

Отдел новостей «В»