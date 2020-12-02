Приморье вошло в топ-10 регионов по объемам ввода жилья Приморский край на протяжении двух месяцев демонстрирует положительную динамику в тематическом национальном рейтинге. Регион занимает высокие позиции по вводу жилья, выдаче ипотечных кредитов и решению проблем обманутых дольщиков, информирует пресс-служба краевого правительства.

Как отметили в региональном министерстве строительства, с сентября по ноябрь край улучшил показатели динамики ввода жилья, переместившись с 43-го на 10-е место.

– Сейчас динамика ввода жилья в Приморье составляет более 25 %, тогда как средний показатель в стране – 1,1 %. За 10 месяцев в эксплуатацию введено около 388 тысяч квадратных метров, – уточнили в ведомстве.

Также жители края активно пользуются государственными программами по улучшению жилищных условий. Динамика выдачи ипотечных кредитов за год составляет почти 34 %, что позволяет Приморью занимать 9-е место в нацрейтинге.

Кроме того, в крае успешно решается вопрос восстановления прав граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. С 2019 года уже достроены и сданы в эксплуатацию девять многоквартирных домов, восстановлены в своих правах около 1300 дольщиков.

По дольщикам регион занимает 25-е место. Количество проблемных домов снизилось на 17 %.

Отдел новостей «В»