Народный бюджет: расходы краевой казны впервые обсудили с приморцами Новшество при рассмотрении главного финансового документа региона возымело большой эффект.

В Приморье впервые проект регионального бюджета на следующий год прошел процедуру публичных слушаний. Эксперты, муниципальные депутаты и простые граждане ознакомились с планируемыми доходами и расходами краевой казны, получили ответы из первых уст на интересующие их вопросы и внесли свои предложения. Как отметил депутат ЗС ПК Валентин Шуматов, верстать документ будут с учетом мнения приморцев.

– Публичные слушания проходили первый раз и вызвали большой интерес среди населения, – отметил он. – Участие в мероприятиях принимали представители общественности, законодатели разных уровней и от различных территорий, эксперты и простые граждане. Было внесено порядка 500 различных предложений, которые сегодня рассматривает исполнительная власть, учитывает и по возможности корректирует новую версию бюджета в соответствии с ними. Это первый случай такого масштабного включения населения в подготовку проекта краевой казны. И уже точно можно сказать, что случай успешный.

Вопросы в рамках общественных слушаний поступали как напрямую «с кресел», так и онлайн. Особый интерес был прикован к сфере здравоохранения: ситуация с лекарственным обеспечением, в том числе граждан, страдающих диабетом, организация помощи больным коронавирусной инфекцией, сохранение поддержки паллиативного направления, кадровый голод в ряде медицинских организаций края. Участники обсуждения интересовались, сохранятся ли в будущем году выплаты для медицинских работников, будут ли открыты новые центры онкологической помощи, продолжится ли модернизация больниц и поликлиник.

По словам представителей регионального правительства, расходы на медицину в следующем году будут только расти. Продолжатся модернизация первичного звена, строительство и ремонт медицинских учреждений в муниципальных образованиях края, обновление автопарка, обеспечение мер социальной поддержки медработников. На лекарства для льготных категорий граждан заложено 1,8 млрд рублей. В будущем году также вырастут расходы на оплату труда медиков и взносы ОМС за неработающее население.

Проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022-го и 2023 годов парламентарии рассмотрят в декабре.

Отдел новостей «В»

Фото ИА Primamedia