Главный финансовый закон края остался социальным Пришедшие в Приморье федеральные средства направят на развитие медицины, решение социальных нужд и проблем обманутых дольщиков, по ряду других направлений. Кроме того, в новой версии бюджета-2020, принятой депутатами Законодательного собрания на ноябрьском заседании, предусмотрено 900 млн рублей на устранение ущерба, нанесенного ледяным штормом.

Всего парламентарии рассмотрели более 50 вопросов.

Бюджет-2020, новая версия

Как рассказал перед началом заседания председатель ЗС ПК Александр Ролик, основным пунктом рабочей повестки стали изменения бюджета на текущий год. Он подчеркнул, что документ сохраняет и по некоторым позициям усиливает социальную ориентированность.

Корректировки в главный финансовый документ региона представила председатель приморского правительства Вера Щербина. По ее словам, поправки вызваны тем, что край получил дополнительную финансовую помощь из федерального бюджета. В целом общая сумма доходов увеличивается на 568 млн рублей. При этом собственные доходы региона упали на 1,5 млрд рублей – все они замещены федеральными деньгами. Расходы снизились на 1,3 млрд рублей.

Как отметил председатель бюджетного комитета Галуст Ахоян, в результате корректировок были перераспределены средства практически по всем краевым госпрограммам.

– В целом данная корректировка направлена на подведение итогов за год. Отдельные расходы, которые в связи со сложившейся ситуацией не были исполнены в этом году, были перенесены на следующий год, – пояснил депутат.

Поступившие федеральные ресурсы предложено перераспределить министерству труда и социальной политики края в размере 2,27 млрд рублей на социальные выплаты. Минздраву направлены средства в объеме 1,43 млрд рублей, в том числе на мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией (регион уже потратил на эти цели 13,5 млрд). Минстрою края направлено 1,214 млрд рублей, в том числе на решение проблем обманутых дольщиков.

Корректировкой бюджета в резервном фонде правительства Приморья дополнительно предусмотрено 900 млн рублей, которые пойдут на ликвидацию последствий ледяного шторма на юге края.

С учетом вносимых изменений основные параметры краевого бюджета на 2020 год составят по доходам 143,9 млрд рублей, по расходам – 167,3 млрд.

Повышение минималки

Из ряда социальных вопросов, рассмотренных на заседании, стоит отметить увеличение прожиточного минимума пенсионеров. Проект закона «О внесении изменения в статью 1 закона Приморского края «О величине прожиточного минимума пенсионера в Приморском крае на 2021 год» был одобрен депутатами в трех чтениях.

Документ устанавливает эту сумму в размере 12119 рублей, что на 1344 рубля (то есть на 12,5 %) выше, чем в текущем году (10775 рублей).

Как пояснила председатель социального комитета Татьяна Косьяненко, законопроект определяет величину прожиточного минимума пенсионера для установления социальной доплаты к пенсии. Право на эту доплату имеют неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже установленной минималки. Предполагаемая численность получателей составит более 72 тысяч человек. Средний размер доплаты – 3718 рублей.

Кроме того, с 2020 года региональным законодательством для неработающих пенсионеров с доходом ниже прожиточного минимума установлена единовременная выплата из средств краевого бюджета в размере 6 тысяч рублей. На 1 ноября нынешнего года ее получили 72712 приморцев. В 2021 году эта мера дополнительной поддержки будет сохранена.

Льгота для фермеров

Еще один важный законопроект, принятый на сессии сразу в трех чтениях, касался продления на следующий год льготы по налогу на имущество для сельскохозяйственных организаций-производителей. Соответствующие изменения внесены в краевой закон «О налоге на имущество организаций».

Пролонгация меры обусловлена, во-первых, результатами проведенной оценки эффективности налоговых льгот. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, на протяжении ряда лет данная льгота показывает положительный бюджетный эффект. Предприятия, которые ею пользуются, развиваются, вкладывают средства в строительство и техническое перевооружение.

А во-вторых, в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции продление налоговой льготы позволит снизить налоговую нагрузку на сельхозпроизводителей.

Сергей ПЕТРАЧКОВ

Фото пресс-службы правительства Приморья