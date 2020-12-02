Бросили все силы: как заводы Востокцемента справились с последствиями ледяного шторма Отсутствие электричества, поваленные деревья, обледенение техники и оборудования – последствия обрушившейся на Приморье в минувшую неделю непогоды в полной мере испытали на себе и заводы, входящие в состав холдинга «Востокцемент».

Сотрудники Спасскцемента, Владивостокского бутощебеночного завода и Дробильно-сортировочного завода предприняли все возможное, чтобы максимально быстро ликвидировать последствия разгула стихии, восстановить инфраструктуру, запустить производство и возобновить отгрузку продукции. Кроме того, Спасскцемент оказал поддержку Спасску-Дальнему и принял участие в работе по уборке снега с дорог.

Как сообщили в АО «Спасскцемент», в ночь снегопада, с 19 на 20 ноября, снегоуборочная техника на территории завода работала в круглосуточном режиме.

– Последствия снегопада на прицеховых территориях и внутризаводских дорогах круглосуточно ликвидировали три единицы спецтехники: комбинированная дорожная машина (КДМ-600) на базе КамАЗа, грейдер и трактор-щетка. Затем в течение нескольких дней по два-три фронтальных погрузчика и самосвала, не задействованных в производственном процессе, вывозили снег, – рассказал заместитель управляющего по автотранспорту АО «Спасскцемент» Олег Дрыгин.

По сложившейся традиции предприятие поддержало город – цементники подключились к уборке от снега спасских дорог. Заводская спецтехника и сотрудники работали в микрорайоне имени Сергея Лазо на очистке транспортного кольца, включающего несколько улиц.

После прекращения дождя и снегопада ликвидация их последствий продолжилась, с территории убирали упавшие ветки, восстанавливали порывы на электросетях. Первостепенной задачей стало устранение обледенения техники, чтобы возобновить погрузку цемента. Наиболее сильно обледенели полувагоны, в которых возят цемент, толстая корка льда покрыла их и снаружи, и изнутри.

Очистку производили механически: заводчане сбивали лед при помощи кувалд и ломов. Кроме того, чтобы растопить лед, были установлены инфракрасные обогреватели. Как рассказали в АО «Спасскцемент», эта работа продолжается до сих пор.

Всю мощь стихии ощутил на себе и Владивостокский бутощебеночный завод. Как и во всей дальневосточной столице, на территории предприятия обледенели деревья, опоры освещения и провода, техника и оборудование. Порывы ветра повалили деревья и столбы внутренней линии электроснабжения, установленные в карьере. Производственный процесс был остановлен более чем на сутки.

– Последствия стихии были серьезными, но мы, приложив все силы, смогли с ними справиться. Порывы ветра повалили опоры столбов освещения внутренней линии электроснабжения – это столбы, которые при необходимости передвигаются по карьеру. Специалисты завода смогли восстановить электроснабжение в карьере, – рассказал управляющий АО «Владивостокский бутощебеночный завод» Владимир Куренков. – На постоянные линии электропередачи, как и во всем городе, падали ветки деревьев, что приводило к порывам. Кроме того, вышел из строя один из двух питающих фидеров (восстановили его через несколько дней), мы работали на одном. Если бы и он прекратил функционировать, предприятие бы остановилось.

Восстановление инфраструктуры ВБЩЗ осуществлялось в круглосуточном режиме. Силами завода вывозились упавшие ветки и деревья, восстанавливались опоры, устранялись порывы на внутренних электросетях, чтобы избежать аварийных ситуаций, очищались от мокрого снега и посыпались песком дороги в карьере.

В первую очередь заводчане привели в порядок дороги, ведущие к складским помещениям, чтобы возобновилась отгрузка и потребители могли получать щебень, песок и другие инертные материалы.

В течение нескольких дней сотрудники ВБЩЗ устраняли обледенение оборудования – конвейеров, грохотов, дробилок. Первую дробильную установку смогли запустить более чем через сутки после разгула стихии.

Также на заводе возникли перебои с водоснабжением – воду брали из скважины, оперативно организовав подвоз в емкостях. Неделю на предприятии не было телефонной связи и сети Интернет, их восстановили 25 ноября.

Дробильно-сортировочный завод направил на уборку территории от снега и посыпку внутризаводских дорог песком всю необходимую технику. Также были вывезены упавшие из-за обледенения ветки деревьев.

Внутренние электросети предприятия напор стихии выдержали, однако отгрузка продукции была остановлена на 8 часов.

– Наши ЛЭПы в карьерах выстояли, но, к сожалению, из-за общегородского отключения электричества 21 ноября с 12 до 20 часов не работал пункт весового контроля и мы не смогли произвести отгрузку продукции одному клиенту. Поэтому на следующий день организовали ночную погрузку, проявив индивидуальный подход к потребителю, – отметил управляющий АО «Дробильно-сортировочный завод» Андрей Новиков. – Кроме борьбы со стихией мы вели борьбу за качество продукции. Из-за дождя и снега работали с влажным материалом, но у нас уже отработана технология, ведь дожди, туманы и, как следствие, повышенная влажность – особенности приморского климата. Оперативно установили антилещадные щиты, цепи на грохоты, приняли все необходимые меры, и наша продукция, которая дробилась в этот непростой период, в том числе самый востребованный щебень 10*20, соответствует всем качественным показателям.

Кроме того, на ДСЗ предусмотрено электрическое отопление, во время отключения электричества сотрудники прорабатывали вопрос его временной замены.

Спасскцемент, ВБЩЗ и ДСЗ, как и все приморские предприятия, испытали на себе удар стихии, однако благодаря своевременно принятым решениям, профессионализму, ответственности и работоспособности сотрудников смогли выстоять и наладить работу.

Отдел новостей «В»

Фото – Алексей КОРЕНЬ