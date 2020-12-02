Пик ЧС пройден, но впереди еще много работы В Приморье продолжают восстанавливать системы жизнеобеспечения после разрушительного удара стихии

Пик энергетического кризиса пройден. Ситуация остается острой на острове Русском, оказавшемся в дорожной изоляции из-за закрытия моста. Региональные и муниципальные власти держат ее на контроле.

Ситуация на материке

По данным на вторник, 1 декабря, подача электроэнергии на материковой части Владивостока восстановлена практически полностью. Отключения здесь носят точечный характер. Электроснабжение Первомайского района вновь заработало неделю назад, 25 ноября. В течение четверга и пятницы наблюдались перебои, но они были краткосрочными и устранялись в нормативные сроки. Отдельные жалобы поступают на отсутствие Интернета – этой проблемой занимаются провайдеры.

Сразу после прохождения ледяного шторма ситуацию взяли на контроль региональные власти. Стоит отметить, что губернатор Олег Кожемяко не только отдавал необходимые поручения, но и лично инспектировал их исполнение. В период блэкаута на Чуркине глава края ежедневно посещал аварийные участки, следил за развертыванием и работой полевых кухонь, пунктов временного размещения, находился в центре событий и в круглосуточном режиме координировал действия оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС.

Глава Владивостока Олег Гуменюк провел постбольничный период также на ногах. «Тест на ковид у меня отрицательный, а силы и здоровье полностью восстановлю на работе», – написал он 23 ноября в своем инстаграм-канале.

Муниципальные службы работали в авральном режиме. Уникальная ситуация требует уникальных мер. А ситуация для Владивостока, как подчеркнул глава Примгидромета Борис Кубай, оказалась действительно беспрецедентной. Последний раз похожее природное явление наблюдалось в городе 30 лет назад. И по своему разрушительному воздействию было гораздо слабее ноябрьского ледяного шторма 2020-го.

Ситуация на Русском

После того как ЧС в Первомайке была ликвидирована и свет вернулся почти 90 тысячам жителей, акцент работы властей был смещен в сторону острова Русского. Напомним, что в превентивных целях был закрыт проезд по мосту. По информации на 30 ноября, из 168 вант очищены от наледи 118, это более 70 %.

Сейчас для связи с материком работает паромное сообщение. Со времени перекрытия Русского моста на момент выхода номера в печать было совершено 54 рейса. Паром курсирует с 7 часов утра каждые два часа до 23.00. Обратное отправление с острова осуществляется с 8.00 также каждые два часа.

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Накануне стало известно, что по просьбе полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева ТОФ выделил четыре десантных катера, которые будут курсировать между материком и островом Русским. Их маршруты и расписание согласовывает мэрия.

На помощь жителям, оказавшимся в сложной ситуации из-за отсутствия света и воды, также пришел Дальневосточный федеральный университет.

– На сегодняшний день ДВФУ заселил в кампус уже более 700 человек, – сообщили в пресс-службе вуза. – Помимо студентов и сотрудников университета это сотрудники аптек и магазинов, строители, электрики, водители муниципального транспорта, а также все, кто работает сейчас на острове круглосуточно. Кроме того, в кампусе уже проживают пять семей местных жителей. Сегодня на период ЧС мы готовы принять еще 400 семей.

На данный момент стартовала заключительная фаза аварийно-спасательных работ на острове. Специалисты Оборонэнерго восстанавливают электросети, питающие поселки Канал и Поспелово. После завершения работ свет вернется в жилые дома, а также в общеобразовательную школу № 5. Пока энергетики восстановили несколько подстанций, очистили от деревьев несколько километров просеки, ведущей к поселку, и сейчас близки к тому, чтобы вернуть свет в последние темные уголки острова.

Кроме того, глава региона убедился в том, что свет сохраняется в поселках, запитанных ранее. Олег Кожемяко побывал с инспекцией в больнице поселка Экипажного, школе поселка Подножье, а также проверил, есть ли электричество в квартирах многодетных семей поселка Воевода. Результаты осмотра оказались положительными – свет не пропал ни на одном из объектов. Отметим, что Олег Кожемяко с 28 ноября находится на острове круглосуточно.

– После подключения к электричеству всех населенных пунктов нужно будет разворачивать работу по созданию устойчивого электроснабжения всего Русского, – обозначил губернатор на заседании оперативного штаба. – Здесь, конечно, сложная схема: разрозненные поселки, большие расстояния, сложный гористый рельеф, но в течение этой недели будут задействованы более 80 лесников с инвентарем и оборудованием, здесь будет находиться министр лесного хозяйства, из 11 бригад 9 прибыли. Будут работать энергетики Оборонэнерго и ДРСК, командование флота выделит до 150 человек. Необходимо за эту неделю максимально выполнить работу по переходу на устойчивую систему энергоснабжения, для этого потребуется установить около 400 бетонных опор – такую заявку вчера сделали, – подытожил Олег Кожемяко.

На случай форс-мажора даже после подключения к промышленному электроснабжению на Русском острове в резерве оставят дизельные генераторы.

Ситуация в крае

Что касается Приморья в целом, то режимы ЧС муниципального уровня введены помимо Владивостока в Артеме, Надеждинском, Яковлевском и Михайловском районах. От отключения электроснабжения пострадали 15 муниципальных образований, 73 населенных пункта, более 17 тысяч жилых домов, 181 тысяча человек, повреждено 636 опор ЛЭП. На 30 ноября без света в Приморье оставались 120 жилых домов, почти 1,5 тысячи жителей.

К этому дню было расчищено 260 км просек под ЛЭП, восстановлено 126 км линий электропередачи.

В целях ликвидации последствий ЧС на объектах электроснабжения и ЖКХ сейчас трудятся 59 бригад, 493 человека и 139 единиц техники. От дизель-генераторных установок работают 32 котельные. Теплоснабжение везде восстановлено, этого удалось достичь до остановки котельных. На всех объектах имеются достаточные запасы топлива. Ни один поселок региона не замерзает.

Расчищено более 122 километров дорог, произведена обрезка почти 13 тысяч деревьев, убрано 2875 упавших деревьев, преграждавших проезд или проход, вывезено более 76 тысяч кубометров порубочных остатков. Предполагается вывезти еще более 50 тысяч кубометров веток.

Во Владивостоке было развернуто 10 пунктов временного размещения и 14 пунктов горячего питания. На пунктах питания обслужено 45 тысяч человек. Продолжают работу 5 мобильных пунктов (полевые кухни). Населению выдано 10,5 тысячи газовых плит, 42,5 тысячи газовых баллонов, 84,5 тысячи литров питьевой воды. Роздано более 1,7 тысячи продуктовых наборов. Почти 17 тысяч тонн топлива было направлено на работу генераторов.

В минувшие выходные во Владивостоке был организован общегородской субботник, который объединил более 4,5 тысячи горожан. На уборку тротуаров, переходов, придомовых территорий от наледи, очистку общественных пространств от упавших веток и деревьев вышли сотрудники кафе, магазинов, предприятий бытового обслуживания, образовательных учреждений, курсанты и студенты, родители школьников и воспитанников детских садов, представители различных общественных организаций и объединений, спортивных федераций, сотрудники городской администрации и подведомственных учреждений, депутаты, управляющие компании и неравнодушные граждане.

Прямая речь

Положительную оценку действиям краевых властей дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: «Работа ведется круглосуточно. Это все видят. Руководство региона прикладывает все возможные усилия».

Так же позитивно оценил эту работу недавно назначенный министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков: «Главная задача – поддержать Олега Николаевича и всех сотрудников специальных служб, всех граждан в том, чтобы быстрее наладить жизнеобеспечение людей».

Евгений СИДОРОВ

Фото:

пресс-службы правительства ПК, Алексея ВОРОНИНА, с сайта vlc.ru