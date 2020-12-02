Фермерам выдадут денег на перепелов и теплицы Еще 8 семейных ферм и 26 фермерских хозяйств появятся в Приморье благодаря краевой поддержке.

Претенденты на грант могут оформить документы в региональном Центре компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Приморского края, в этом году приморским аграриям на развитие выдано почти 257 миллионов рублей. На эти средства будут построены новые теплицы, овощехранилища, перепелиная ферма, закуплена новая техника, увеличено поголовье крупного рогатого скота, овец.

«Оказана поддержка 16 начинающим фермерам, выдано 8 грантов на строительство семейных ферм и 10 грантов на создание хозяйств в области растениеводства и животноводства», – уточнили специалисты.

Напомним, что на создание семейных ферм можно получить господдержку до 30 миллионов рублей, для начинающих фермеров она составляет до 5 миллионов рублей. Также предусмотрены гранты «Агростартап» – до 3 миллионов рублей на создание крестьянско-фермерских хозяйств.

Отбор новых проектов будет вестись с марта 2021 года. Претенденты на грант могут обратиться за помощью в оформлении документов в Центр компетенций по адресу: Владивосток, улица Алеутская, 11, кабинет 501а, телефон 8 (423) 261-05-78. А также в селе Михайловка: улица Красноармейская, 24 (2-й этаж), телефон 8 (42346) 2-30-50.

Отдел новостей «В»

Фото правительства Приморского края