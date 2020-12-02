Как изменит нашу жизнь декабрь-2020 В последнем месяце уходящего года вступают в силу законы и правила, которые коснутся многих россиян, сообщают «Известия».

О льготах уведомят

С начала месяца российским льготникам будут приходить уведомления о положенных социальных услугах и выплатах.

В большинстве случаев, чтобы ими воспользоваться, гражданин должен подать соответствующее заявление. До сих пор, однако, информация о положенных льготах заранее не предоставлялась, и многие граждане просто не знали о некоторых из положенных им социальных услуг.

Теперь получить информацию можно будет через «Госуслуги» — с согласия пользователя система будет запрашивать данные из Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).

Билет через Интернет

Также у льготников появится возможность приобрести билет на поезд или электричку через Интернет. Необходимо будет авторизоваться через портал «Госуслуги» на сайте перевозчика. До этого такие билеты приобретались через кассы при предъявлении необходимых документов.

Один больничный для всех работодателей

С 14 декабря изменятся правила оформления больничных листов. Гражданин сможет оформить один электронный лист нетрудоспособности, даже если работает в нескольких организациях.

При оформлении больничного по уходу за детьми при необходимости можно будет оформить один общий лист на несколько детей или на каждого по отдельности. Выдавать их будут в том числе в случае закрытия детских садов на карантин.

Электронный больничный можно будет продлить бумажным и наоборот (сейчас в России используются оба варианта). Если сотрудник оформил электронный листок нетрудоспособности, работодателю достаточно будет представить только номер документа.

Те, кто оказался помещенным на карантин из-за угрозы распространения коронавируса, смогут получить больничный на весь период изоляции.

Куда медработнику пожаловаться

С начала декабря медицинские работники, не получившие доплаты за работу с пациентами, у которых подозревается или диагностирован COVID-19 (доплаты предусмотрены поручением президента и правительства РФ № 484 и постановлением правительства от 2 апреля 2020-го № 415), смогут сообщить об этом на сайте госуслуг.

В заявлении нужно будет указать свой регион, категорию медицинских работников, к которой принадлежит человек, медорганизацию и месяц, за который не были выплачены средства.

Правда, само заявление не является основанием для дальнейшей выплаты. После обращения информация будет передана в исполнительные органы государственной власти для проверки того или иного медучреждения.

С нотариусом – дистанционно

23 декабря в России вступят в силу так называемые поправки о цифровом нотариате — их приняли в декабре 2019-го. Документ должен упростить процедуру взаимодействия с нотариусами для частных лиц и бизнеса, переведя часть услуг в электронный формат.

В частности, он закрепляет перечень нотариальных услуг, которые могут оказываться в электронном виде. Это, например, нотариальное освидетельствование переводов, выдача выписок из реестра об имуществе в залоге, передача электронных документов другим лицам.

Также в дистанционной форме можно будет совершать сделки с участием сразу нескольких юристов. Например, при совершении операций с недвижимостью, находящейся в другом регионе.

Идентифицировать гражданина в случае сомнений нотариус должен через единую биометрическую систему.

Замена паспорта и водительских прав

31 декабря истечет срок замены паспортов и водительских удостоверений. Напомним, что ранее срок их действия был продлен по указу президента: из-за режима самоизоляции и жестких ограничений, действовавших в начале пандемии, те, у кого документы истекли весной и летом, просто не смогли поменять их своевременно.

Напомнят о пенях и штрафах

В декабре россияне получат и напоминания о задолженностях по налогам, штрафам и пеням.

Заполнить специальную форму согласия на получение таких уведомлений по СМС или электронной почте налогоплательщики смогут уже с начала месяца. Сделать это можно будет в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Заполненную форму также можно отправить заказным письмом по обычной почте.

Не более 1 процента

С 1 декабря начнут действовать новые ограничения для микрофинансовых организаций — они больше не смогут выдавать займы больше чем под 1 % в день (или 365 % в год). Документ также накладывает ограничения на максимальную сумму долга — с учетом процентов она не должна превышать заем на 200 %.

Фото Алексея ВОРОНИНА