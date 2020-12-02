Мошенник пугал педагогов проверкой из края Сразу несколько заведующих детсадами Хасанского района подверглись атакам телефонных мошенников, сообщает пресс-служба краевого УМВД.

В течение дня на локальные телефоны заведующих звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником управления образования Приморского края (видно, не знал, что департамент давно уже стал министерством) и сообщал: в ближайшее время в данном образовательном учреждении будет осуществляться внеплановая проверка по нормам соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Чтобы ревизия прошла без нареканий, необходимо перечислить денежные средства на указанный банковский номер. Педагоги поняли, что им звонит мошенник, но в краевое министерство все перезвонили.

Следователем отдела МВД России по Хасанскому району проводится проверка, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

Отдел новостей «В»