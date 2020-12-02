До Хабаровска пустили новый поезд Между Владивостоком и Хабаровском будет ходить еще один пассажирский поезд – ежедневно начиная с 13 декабря.

Как сообщили в пресс-службе, номер нового поезда – 101/102. Время отправления из Владивостока – 11.32, время прибытия в Хабаровск – 00.38. Из Хабаровска состав отходит в 8.55. Стоимость билета от 1392 до 1499 рублей.

В пути следования предусмотрены стоянки в Верино, Вяземской, Розенгартовке, Бикине, Лучегорске, Губерово, Дальнереченске-1, Ружино, Спасске-Дальнем, на Мучной, в Сибирцево, Озерной Пади, Уссурийске и на Угольной.

«Маршрут следования разработан с учетом удобного времени для пересадки пассажиров, следующих в Арсеньев, Дальнегорск, Вострецово», – подчеркнули в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края. Состав поезда сформирован из купейных вагонов.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта primorsky.ru