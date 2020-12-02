«Твой ЗОЖ» приглашает прогуляться по-скандинавски В декабре приморская региональная общественная организация «Твой здоровый образ жизни» продолжит регулярные тренировки по скандинавской ходьбе. Занятия будут проходить еженедельно с четверга по воскресенье, сообщает пресс-служба мэрии.

Каждый четверг тренировки будут проходить на набережной Цесаревича с 10.00 до 11.00. Дополнительно в программе запланирована растяжка и йога. Телефон инструктора – 8-902-555-22-38 (Елена).

По пятницам можно посетить занятия в аллее им. Дениса Давыдова (ул. Русская, 25) с 9.00 до 10.00. Телефон инструктора – 8-902-524-45-51 (Людмила).

Еще одна пятничная площадка – у памятника Дмитрию Карбышеву (ул. Карбышева, 11). Тренировки проходят с 9.00 до 10.00. Телефон инструктора – 8-902-483-67-05 (Галина, обращаться только в WhatsApp).

Каждую субботу горожан приглашают на тренировки на набережную Спортивной гавани (площадка напротив СК «Олимпиец»). Занятия здесь проходят с 10.00 до 11.00. Телефон инструктора – 8-902-555-22-38 (Елена).

Также по субботам занятия проходят на стадионе школы № 25 (ул. Никифорова, 41а) с 10.00 до 11.00. Телефон инструктора – 8-914-729-31-22 (Татьяна).

Каждое воскресенье всех желающих начать утро со скандинавской ходьбы ждут в парке Минного городка с 9.00 до 10.00. Телефон инструктора – 8-951-028-34-04 (Светлана).

Также по воскресеньям занятия будут проходить на новой площадке – на территории школы № 27 (ул. Черемуховая, 2) с 10.00 до 11.00. Телефон инструктора – 8-914-707-99-24 (Наталья).

Напомним, что приморская региональная общественная организация «Твой здоровый образ жизни» в этом году стала одним из получателей грантов мэрии с социальным проектом «Владивосток – территория здоровья – 2020». Все занятия являются для участников бесплатными.

Отдел новостей «В»