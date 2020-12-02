Готовьте клюшки, шайбы и коньки В декабре для жителей Владивостока подготовят 76 дворовых и пришкольных хоккейных коробок и катков.

К их заливке приступят, как только позволят погодные условия, сообщает пресс-служба мэрии.

Катки будут организованы во всех районах города. Так, 17 хоккейных коробок зальют на территории школ. Впервые в этом списке – каток у школы № 60 на улице Русской, 43. В этом году здесь капитально отремонтировали стадион, сделав его двухуровневым. На верхнем оборудовали новую хоккейную коробку.

Еще 59 катков и коробок разместятся на придомовых территориях. В каждом районе одну из них украсят к Новому году. А в январе на этих площадках пройдет традиционный ежегодный турнир по дворовому хоккею. Планируется, что в этом году за звание лучших посоревнуются и детские команды города.

Как пояснили специалисты управления физической культуры и спорта, для хорошего льда нужно, чтобы температура стабильно держалась хотя бы около -10 градусов. Заливка поля происходит в несколько этапов. Для образования прочной поверхности необходимо уложить как минимум 7-8 слоев льда.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА