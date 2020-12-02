Девушка в спецназе тоже боец Она и на коне препятствия проходит, и служебному псу приказы отдает, и техникой управляет

Что помогает женщине оставаться собой на службе, которую принято считать чисто мужской

Спецназ Федеральной службы исполнения наказаний РФ в ноябре отметил 30-летие со дня образования. Приморскому отделу специального назначения (ОСН) «Лидер» юбилей предстоит только в следующем году, пока ему 29 лет. Но эта невеликая разница ничего не значит: за плечами у наших бойцов тот же боевой и служебный опыт, то же четкое исполнение долга и та же гордость за свою работу.

Газета «Владивосток» за эти годы не раз рассказывала о буднях, доблести и подвигах спецназовцев. И всегда героями наших материалов были, так уж заведено, круто подготовленные, бесстрашные и суровые мужчины. А сегодня мы раскроем небольшой секрет: в спецназе служат и женщины. Знакомьтесь: инструктор штурмового отделения ОСН «Лидер» Екатерина Андреева.

Кинолог, спортсменка и универсальный солдат

В «Лидер» девушка попала, конечно, не сразу. Сначала было несколько лет непростой служебной подготовки и обретения опыта.

– Мне было всего 18 лет, когда я пришла в следственный изолятор вожатой караульных собак, – рассказывает Екатерина. – Занималась дрессировкой собак, ухаживала за ними, выставляла их на посты. Через год перешла на должность инструктора-кинолога. Профессиональное образование получила в учебном центре в Уссурийске и вместе с немецкой овчаркой Асей заняла должность старшего инструктора-кинолога в СИЗО.

В спецназ Андреева перевелась через 8 лет службы в качестве кинолога с собакой, натасканной на взрывчатые вещества. Вместе с новым питомцем Гайвой прошла подготовку в учебном центре в Омске. Особенность службы в «Лидере» – умение выполнять любую работу. Например, водителя. Два года Екатерина Андреева развозила личный состав, управляла «Ладой» и «Газелью». Сейчас она исполняет обязанности делопроизводителя. Но эта «мирная» должность никак не освобождает ее от поддержания физической формы, сдачи зачетов, подъемов по тревоге и выполнения других требований к спецназовцу.

– Я всю жизнь занимаюсь разными видами спорта, поэтому сдать нормативы для меня – задача несложная, – говорит Екатерина. – Сложно было, когда начались каждодневные тренировки. Сначала идешь в спортзал, тренируешься вместе со всеми ребятами, потом выходишь «в поле» и продолжаешь занятия на открытом воздухе. Вернувшись домой, буквально падаешь, потому что сил нет совсем. Первое время после работы просто хотелось спать – организму-то нужно восстанавливаться. Но это дело натренированности: если не останавливаться, то с каждым днем становится все легче и легче.

Эта служба и впрямь опасна и трудна

С собаками Андреева продолжает заниматься и сегодня, выступает с ними на соревнованиях различного уровня, входила в сборную ГУФСИН по Приморскому краю. Сейчас есть новая цель – попасть на чемпионат мира.

А еще наша героиня – отличная наездница, профессионально занимается конкуром. Это конный спорт, где главное – преодоление препятствий. Начала Екатерина, кстати, в 11 лет и достигла уровня кандидата в мастера спорта. Это звание, которое нужно подтверждать каждый год.

О главном же, о службе в спецназе, она говорит скупо – так положено. Но я не мог не спросить, приходилось ли хрупкой, в сущности, женщине сталкиваться с ЧП в местах заключения.

– В СИЗО были случаи, когда осужденные устраивали беспорядки. Приходилось выезжать на место, причем ночью, заходить в камеры. А сотрудников было меньше, чем заключенных. Волнение было, конечно, сначала даже бывало страшно, – признается Екатерина. – Но потом все приходило в норму. Для того спецназ и тренируется, чтобы разрешать подобные проблемы.

Кому дискотека, а кому – полигон

Неизбежный, конечно, вопрос: а как коллеги-мужчины относятся к службе женщин в спецназе?

– Поддержка есть всегда. Но не как девушкам, а как боевым товарищам, – подчеркивает Екатерина. – Мы ведь, когда шли служить, понимали: здесь ты не девочка и не мальчик, ты сотрудник спецподразделения, боец. И ты не можешь прийти и сказать: «Я проспала, не успела накраситься, выпить кофе». Все эти дела просто откладываются на потом – когда будет все спокойно, тогда и выпьешь кофе, а сейчас исполнение приказа на первом месте.

Важно, что с самого начала меня поддерживала семья. У нас заведено такое правило: «Нравится – иди и делай, не нравится – откажись от этой работы». Мне моя служба нравится. Понятно, что от каждодневной рутины морально устаешь, так что полигоны лично для меня – праздник. У каждого ведь свой отдых: у кого-то клубы-дискотеки, у меня – занятия с животными на природе.

А еще Екатерина Анатольевна прекрасная жена и мама.

– Конечно, вне службы я в первую очередь женщина, – соглашается она. – Считаю, что нужно, посмотрев в зеркало, самой себе понравиться. Если не хватает времени сходить на маникюр, может, не нужна такая работа? Но мне хватает, поэтому я здесь.

Психологи часто просят рассказать о своих эмоциях. Мне все нравится, я чувствую себя здесь комфортно. За время службы я стала относиться ко всему проще. Если сначала были переживания, то сейчас их нет.

Справка «В»

Состояние повышенной готовности – не шаблонная фраза, а профессиональный термин спецназа ФСИН. В этом состоянии он находится всегда. Задача ОСН – предотвращение преступлений и правонарушений на объектах уголовно-исправительной системы, обеспечение правового порядка в колониях и следственных изоляторах, поддержание безопасности содержащихся в них осужденных и обвиняемых. В случае необходимости спецназ занимается охраной персонала и членов семей сотрудников, оказывает помощь судебным приставам, взаимодействует с правоохранительными органами в проведении спецмероприятий по обеспечению общественной безопасности на территории Приморья.

В послужном списке «Лидера» несколько командировок в горячие точки. В конце 1990-х и первой половине 2000-х он вместе со спецназом других силовых ведомств России обеспечивал восстановление конституционного порядка в республиках Северного Кавказа. В обязанности бойцов ОСН входили дежурство на блокпостах, охрана и сопровождение автоколонн с грузами и личным составом войск объединенной группировки федералов. Отряд неоднократно проводил разведку в горной и лесной местности, населенных пунктах, вел поиск и ликвидацию вооруженных бандитских формирований, выявлял и уничтожал незаконные мини-заводы по производству бензина и дизтоплива, схроны с оружием и «спящие» ячейки террористов, обеспечивал безопасность и охрану общественного порядка в Грозном.

К сожалению, при исполнении служебного долга в Чечне 20 января 2000 года погиб инструктор-снайпер штурмового отделения ОСН «Лидер» младший лейтенант внутренней службы Дмитрий Лобачев. Боевые товарищи чтут память своего однополчанина, поддерживают теплые отношения с его семьей.

По результатам командировок в горячие точки указом президента РФ многие сотрудники отряда награждены за профессионализм, храбрость и доблесть при выполнении служебных задач медалями Суворова, Жукова и «За отличие в охране общественного порядка».

Николай КУТЕНКИХ

Автор выражает признательность пресс-службе ГУФСИН России по Приморскому краю за помощь в подготовке материала

Фото Анастасии КИСЛИЦИНОЙ специально для «В»