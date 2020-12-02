Медаль вернула внукам деда Благодаря «Волонтерам Победы» о героическом фронтовике узнали его потомки. Жаль, что сам он до этого не дожил

Крылатая фраза «награда нашла героя» вполне может стать эпиграфом к этой публикации. Только с уточнением, что в нашей истории награда – медаль «За отвагу» – нашла своего героя… дважды. Первый раз при его жизни, во время Великой Отечественной войны. Второй раз – уже после смерти, причем совершенно случайно.

За поиски взялись всем миром

В начале мая 2019 года Михаил Безродный, житель села Подгорного Кировского района, что в 20 км от районного центра поселка Кировского, при проведении земляных работ на своем приусадебном участке заметил в куче грунта небольшой круглый металлический пятак. Мужчина решил, что это юбилейный рубль из тех, что регулярно выпускались в советское время в честь какой-нибудь памятной даты или в память о знаменитом человеке. Интересно только, откуда бы такому кладу взяться на деревенском подворье?

Михаил Сергеевич ошибся. Находка, когда ее очистили от грязи, оказалась превосходно сохранившейся медалью «За отвагу» образца 1938 года с надписью «СССР» под стилизованным танком Т-35 на лицевой стороне (в марте 1994 года после распада Советского Союза надпись «СССР» с таких медалей убрали. – Прим. авт.).

Медаль была без колодки, которая когда-то крепилась к его ушку с помощью кольца. Ушко и кольцо имелись, а металлическая колодка отсутствовала. На оборотной стороне четко просматривался номер – 676324.

Как человек, увлекающийся историей России и Приморского края, Михаил Сергеевич попытался самостоятельно разыскать владельца медали, особо уважаемой и ценимой среди фронтовиков, поскольку ею награждали исключительно за личную храбрость и мужество, проявленные в бою. В годы Великой Отечественной подавляющая часть медалей «За отвагу» была вручена рядовому и сержантскому составу Красной Армии. Хотя были случаи, когда этой «солдатской» медалью награждали и офицеров, преимущественно младшего звена.

Однако расспросы местных старожилов о том, не знают ли они, кому могла принадлежать медаль, ни к чему не привели. Собственно, и стариков в Подгорном практически не осталось, тем более ветеранов, участников Великой Отечественной. На молодежь же в этом деле и вовсе надежды не было…

Для более масштабных поисков у Безродного не имелось ни времени, ни возможностей. Поэтому он обратился за помощью к Юлии Кулагиной, руководителю отделения Всероссийского общественного движения (ВОД) «Волонтеры Победы» в Кировском районе. В свою очередь, Кулагина связалась с Семеном Науменко, региональным координатором направления «Связь поколений» Приморского отделения ВОД «Волонтеры Победы», жителем Уссурийска.

Семен (заметим, парень совсем молодой, всего 18 лет от роду) уже имел опыт сбора материалов об участниках Великой Отечественной. Во многом благодаря Науменко, вчерашнему выпускнику уссурийской средней школы № 8, а ныне студенту первого курса Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема (это в Биробиджане) и будущему историку, четверо ветеранов из Приморья попали в международную книгу «Лица Победы». На ее страницах увековечены подвиги 182 защитников Родины, воевавших на фронтах Великой Отечественной.

На словах одно, на деле – все наоборот

Первым делом волонтеры послали запрос в Подольск в Центральный архив Министерства обороны России с просьбой предоставить имеющуюся информацию по номеру медали. И получили отказ: эта организация не работает с физическими лицами. Повторный запрос с аналогичной просьбой ушел по тому же адресу, но уже от имени врио военного комиссара Уссурийского городского округа Павленко, которому поисковики рассказали о своей проблеме.

Не дожидаясь ответа из Подольска, Науменко и Кулагина поместили объявления о поиске владельца медали в социальных сетях. Но тоже не выстрелило.

Зато 3 апреля 2020 года пришел ответ из Центрального архива МО РФ на имя военкома Павленко, в котором было сказано, что медаль «За отвагу» за № 676324 вручена телефонисту 2-й батареи ефрейтору Уржунцеву Василию Евграфовичу, 1909 года рождения. Уточнялось, что он был «награжден приказом по 682 артиллерийскому полку 235-й стрелковой дивизии 1-го Прибалтийского фронта от 20 ноября 1943 года № 07/н, орденская книжка А № 371227». Также в архивной справке сообщалось, что на 17 декабря 1943 года домашний адрес Уржунцева В.Е. был такой: Амурская область, город Благовещенск, улица 1905 года, д. 74, кв. 5.

Это уже был большой шаг вперед в поисках. Теперь оставалось найти следы либо самого героического ефрейтора, либо его родственников. Поисковики понимали, что Василия Уржунцева уже нет на этом свете, люди столько не живут. Но была надежда, что живы его потомки.

– В конце июля я направил письмо на имя губернатора Амурской области Василия Орлова, в котором в свободной форме изложил историю медали и просьбу помочь в поиске родственников участника Великой Отечественной войны Василия Уржунцева. Либо сообщить хоть какую-то информацию. Ответ из областной администрации меня удивил и расстроил. Скажу честно, даже руки опустились. В письме канцелярским языком было указано, что мое обращение получено, но оно оформлено неподобающим образом. Поэтому в соответствии с таким-то федеральным законом аппарат губернатора Амурской области вправе не направлять мне ответ. У меня сохранилось это письмо. Я тогда подумал: как же так, каждый год в День Победы нас призывают помнить войну, не забывать ветеранов, а на деле все наоборот, – рассказал корреспонденту «В» Семен Науменко.

Человек не исчезает бесследно

Резонно решив, что Василий Уржунцев может иметь какое-то отношение к Приморью, коли уж его медаль нашли в селе Подгорном Кировского района, Семен отправил письмо с аналогичной просьбой губернатору Приморского края Олегу Кожемяко. Вскоре Науменко позвонили из краевого департамента внутренней политики и пригласили на встречу с и.о. директора ведомства Ольгой Ивченко. Беседа была продуктивной. Ольга Сергеевна пообещала направить запрос по делу ефрейтора Уржунцева в администрацию Амурской области:

– Уж нам-то они точно не откажут…

Но помощь департамента не понадобилась. В тот же день Семен получил письмо из Благовещенска. Оказалось, что, ответив ему отказом, чиновники из аппарата губернатора Амурской области все-таки перенаправили его запрос в администрацию областного центра.

В письме из мэрии Благовещенска сообщалось, что представители местного отделения ВОД «Волонтеры Победы» сходили по адресу, где когда-то был прописан Василий Уржунцев. Ныне это улица Зейская, но опрос жильцов дома № 74 ничего не дал. Иными словами, след героического связиста был потерян. Казалось, навсегда…

Между тем к поискам подключалось все больше людей. Можно сказать, колесо завертелось. Совершенно неожиданно Науменко позвонила консультант министерства образования и науки Амурской области Евгения Городецкая и предложила свою помощь в поисках родственников Василия Уржунцева в Благовещенске и области. А также посоветовала Семену направить запрос в департамент записи актов гражданского состояния Приморского края. Вдруг в его архивах отыщется упоминание о пропавшем участнике Великой Отечественной. Не может такого быть, чтобы человек не оставил после себя след на этой земле!

Подключаются новые силы

Чтобы расширить круг поисков, Семен Науменко и Юлия Кулагина публикуют в местных СМИ и в СМИ Благовещенска несколько заметок о найденной медали и ее владельце и обращаются к читателям с просьбой откликнуться, если им что-нибудь известно о Василии Евграфовиче Уржунцеве или о его родственниках.

– К сожалению, эти обращения ничего нам не дали. И тогда я решил направить запрос в краевой загс, как и советовала Евгения Городецкая. Но перед этим я туда позвонил – на всякий случай, вдруг меня сразу отфутболят. Звоню, называю себя, долго рассказываю, что да как. «Что вы хотите? Вы можете покороче?» – перебивает меня сотрудница загса. Я тогда спрашиваю, не надеясь на положительный ответ: «Нельзя ли узнать дату и место смерти Василия Евграфовича Уржунцева 1909 года рождения?» – «Можно, если он жил в Приморском крае», – отвечает моя невидимая собеседница и через несколько секунд выдает мне нужную информацию. Оказалось, что Уржунцев жил и скончался в Приморье в поселке Кавалерово. А мы искали его в Благовещенске! Но, чтобы получить более полную информацию, мне все-таки пришлось писать запрос в краевой загс, – улыбается Семен.

Получив новые данные, Науменко вновь размещает в местных СМИ и социальных сетях объявления о поиске потомков Василия Уржунцева, участника Великой Отечественной войны, или людей, его знавших. И наконец фортуна ему улыбнулась. Объявление прочитал Владимир Воткин, следователь-криминалист следственного управления СК России по Приморскому краю. Будучи человеком неравнодушным и дотошным, он решил помочь «Волонтерам Победы». Майор юстиции Воткин связался с Евгенией Городецкой, чтобы обсудить план поиска родственников Уржунцева.

Дед и внуки жили по соседству

Тем временем 20 августа Науменко получил совместное письмо из министерства культуры и национальной политики, а также из министерства образования и науки Амурской области и регионального управления ЗАГС, в котором сообщались сведения о датах рождения и смерти родителей Василия Евграфовича. Кроме того, согласно информации органов ЗАГС Василий Уржунцев женился 12 февраля 1938 года. Его супруга – Александра Гавриловна Уржунцева. 2 февраля 1938 года у них родилась дочь Галина Васильевна Уржунцева. На такую удачу Семен не мог и рассчитывать.

И только после этого письма он, окрыленный успехом, отправил запрос в департамент ЗАГС Приморского края. Ответ пришел почти через три месяца, когда парень на него уже не надеялся. В письме была информация о Галине Васильевне Уржунцевой, дочери Василия Уржунцева: она вышла замуж за Парамонова Алексея Ивановича, у них родились двое сыновей, Валерий Алексеевич Парамонов и Алексей Алексеевич Парамонов.

Также были указаны даты смерти Василия Евграфовича Уржунцева – 8 ноября 1964 года и Галины Васильевны Парамоновой (Уржунцевой) – 2 сентября 1965 года. То есть было все, кроме самого главного – данных о месте регистрации на территории Приморского края внуков Василия Уржунцева. За этими сведениями представителю «Волонтеров Победы» рекомендовали обратиться в УМВД России по Приморскому краю.

Место жительства – поселок городского типа Кавалерово – и домашний адрес внуков отважного связиста помог установить майор юстиции Владимир Воткин. Оказалось, что братья Парамоновы жили на одной муниципальной территории, там же, где когда-то жил их героический дед.

– Когда адреса потомков установили, мы попросили знакомого сотрудника местного отдела полиции проверить, что это за люди, насколько они социально адекватные. Нам не хотелось, чтобы медаль досталась абы кому, чтобы ее потом продали. Сами знаете, в наше время всякое может быть, – признается Семен.

Но его опасения оказались напрасными.

Такая вот выпала доля…

Валерий Парамонов был крайне удивлен, когда узнал, что в Кавалерово когда-то жил его дед, настоящий герой, о существовании которого он даже не подозревал. Дело в том, что Валерий Алексеевич с младшим братом росли без матери. Галина Васильевна ушла из жизни в 27 лет. Возможно, она рассказывала сыновьям о своем отце, их деде, но они тогда были маленькими и ничего не запомнили.

Как рассказала «В» Татьяна Ивановна Парамонова, жена Валерия Алексеевича, когда Галины Васильевны не стало, Валерию было семь лет, Алексею – четыре года. Их мама умерла от сильного кровотечения после аборта на очень позднем сроке, когда до родов оставалось всего несколько недель (возможно, операция проводилась подпольно: хотя аборты в СССР были легализованы еще в 1955-м, вряд ли врачи официально согласились, по сути, на искусственные роды. – Прим. авт.). Она решилась на прерывание беременности, когда узнала, что муж закрутил роман на курорте в Ялте, куда поехал отдыхать по профсоюзной путевке. Галина Васильевна любила Алексея и простить и пережить измену не смогла…

Дети остались с отцом, который горевал недолго. Еще не прошли сороковины после смерти жены, как в доме Парамоновых появилась новая хозяйка, Вера Васильевна Дунаева. Та самая женщина, с которой у Парамонова случился курортный роман. Она приехала в Кавалерово из другого города и первым делом уничтожила все фотографии покойной супруги Алексея, чтобы они не напоминали пасынкам о прошлом. Вера хотела, чтобы мальчики называли мамой ее. Младшенький быстро привык к мачехе, а Валерий так и не смог смириться, что отец променял маму на чужую женщину. Он смутно помнил маму живой, зато навсегда запомнил ее лежащей в гробу с маленьким ребенком, завернутым в одеяльце…

И еще в памяти Валерия Парамонова запечатлелась мачеха с перекошенным от злости лицом и тапкой в руке. Тапкой она била Валеру по голове, когда он отказывался есть борщ или суп, заправленные салом.

– С тех пор муж ест борщи и супы только с мясом или с тушенкой, вареное сало на дух не переносит, – смеется Татьяна Ивановна.

Медаль станет музейным экспонатом

Фото Галины Васильевны Парамоновы все-таки отыскали – на групповом снимке у соседей, с него сделали копию для памятника на кладбище. Но фотографии Василия Евграфовича Уржунцева в домашнем архиве не сохранились. Также неизвестно, где он похоронен: в Кавалерово было несколько погостов.

И, самое главное, осталось загадкой, каким образом его медаль «За отвагу» оказалась в селе Подгорном за сотни километров от Кавалерово. Кстати, согласно архивным данным, телефонист 2-й батареи Василий Уржунцев получил эту награду за то, что 27 ноября 1943 года под сильным минометным и артиллерийским огнем противника 11 раз (!) устранял порывы на линии связи и участвовал в отражении контратак вражеской пехоты. В мае 1945 года он был награжден еще и орденом Красного Знамени за участие в штурме Кенигсберга, где и встретил Победу в звании сержанта…

Передача медали «За отвагу» Валерию Алексеевичу Парамонову, внуку Василия Евграфовича Уржунцева, состоялась 20 ноября 2020 года в торжественной обстановке в актовом зале администрации Кавалеровского муниципального района. Почти полтора года спустя после того, как ее нашел Михаил Безродный. Поселок Кавалерово далеко от Владивостока и Уссурийска, поэтому на церемонии присутствовал руководитель отделения ВОД «Волонтеры Победы» в Дальнегорске Павел Грибель.

По словам Татьяны Ивановны Парамоновой, семейную реликвию они планируют передать в местный краеведческий музей, чтобы награда героического предка снова не затерялась.

От автора. Если перечислить имена, фамилии, должности и звания всех людей, прикоснувшихся к этой истории, получится список на полторы или даже две страницы формата А4. Каждый из них внес свою посильную и бескорыстную лепту, чтобы помочь «Волонтерам Победы» довести поиски до логического финала. За что всем огромное спасибо! Но мне почему-то кажется, что точку в нашем повествовании ставить рано. Надеюсь, продолжение следует…

Автор выражает признательность старшему помощнику руководителя следственного управления СК России по Приморскому краю Авроре Римской, региональному координатору направления «Связь поколений» Приморского отделения ВОД «Волонтеры Победы» Семену Науменко, Татьяне Ивановне Парамоновой, жительнице поселка Кавалерово, за помощь в написании материала.

Справка

Медаль «За отвагу» изготавливается из серебра 925-й пробы. Общий вес серебра в медали (на 18 сентября 1975 года) — 25,802±1,3 грамма. Общий вес медали без колодки — 27,930±1,52 грамма.

Существует две основные разновидности медали СССР «За отвагу»:

1. На прямоугольной колодке. С момента учреждения (17 октября 1938 года) и до выхода указа от 19 июня 1943 года вручалась такая разновидность медали. Она крепилась к колодке прямоугольной формы размером 15 на 25 мм, покрытой красной муаровой лентой. На оборотной стороне колодки имелся нарезной штифт с круглой гайкой для прикрепления медали к одежде.

2. На пятиугольной колодке. После вступления в силу указа от 19 июня 1943 года внешний вид медали несколько изменился. Колодка с красной лентой была заменена на пятиугольную колодку, обтянутую шелковой муаровой лентой серого цвета с двумя синими полосками вдоль краев, с булавкой на обратной стороне для прикрепления к одежде.

Сергей КОЖИН

Фото и фотокопии документов предоставлены Авророй РИМСКОЙ и Семеном НАУМЕНКО