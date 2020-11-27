Моряки ТОФ подтвердили надежность защиты российских рубежей Эсминец США испугался угрозы тарана под Владивостоком

История о том, как корабль John S. McCain 7-го флота США на этой неделе попытался нарушить государственную границу России в Японском море, но был выдворен обратно, до сих пор обсуждается в мировых СМИ. И военные, и политологи дают свои оценки случившемуся инциденту.

Напомним, что в минувший вторник американский эскадренный миноносец с управляемым ракетным оружием углубился на одну милю (почти 2 км) в наши территориальные воды в районе залива Петра Великого.

Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, навстречу нарушителю, которому 21 год, двинулся большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов». С его борта по международному каналу связи нарушителям было отправлено сообщение: вы совершили недопустимые действия и, если не покинете наши воды, будете подвергнуты тарану. Кстати, по водоизмещению они примерно равны.

Янки развернулись и на полном ходу оставили акваторию залива Петра Великого. То есть, чтобы выпроводить восвояси непрошеного гостя, морякам Тихоокеанского флота не понадобилось применять боевое оружие, делать предупредительный холостой выстрел и даже не пришлось придавить его своим бортом.

Кстати, о названии миноносца. Он носит имя бывшего сенатора от штата Аризона Джона Маккейна. Тот, в свою очередь, прославился во время войны во Вьетнаме, когда летчиком безбоязненно бомбил мирные деревни с крестьянами в джунглях. В 1967 году под Ханоем его сбили советской ракетой ЗРК С-75 местные силы ПВО. 5,5 года убийца безоружных людей провел в плену. С тех пор ненавидел все советское/русское.

А моряки большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» Тихоокеанского флота проявили снисхождение и не стали наказывать нарушителей государственной границы.

И все же почему американский эсминец позволил себе нарушить морскую границу? Это была провокация, проверка бдительности ВМС России или он заблудился? За комментарием корреспондент «В» обратился к капитану II ранга в отставке Олегу Онищенко, который в конце 80-х годов начинал службу молодым лейтенантом на уникальном атомном корабле-разведчике «Урал».

– Для начала нужно отметить, что в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву, которую приняла и выполняет РФ, к внутренним морским водам всех стран относятся территориальные воды шириной 12 миль и акватории заливов, бухт и лиманов, где со стороны моря образуется проход шириной до 24 миль. В мире существует еще негласный принцип исторической справедливости, когда этими водами веками пользовался только народ одного государства. То есть за страной закрепляется акватория крупного залива, в котором расстояние «между двумя крайними мысами» (разговорное определение) превышает 24 мили. Этого критерия придерживается практически все мировое сообщество.

Догадайтесь, какая держава отказывается следовать этому понятию? Правильно, США. Но только если речь идет только о чужих прибрежных водах. К примеру, Мексиканский залив ну никак не подпадает под принцип исторической справедливости. Размеры не те. К тому же он омывает берега Кубы и Мексики. Но Штаты упорно считают его своим внутренним морем. Соответственно, стараются и близко не подпускать корабли других стран. Зато сами США позволяют себе нарушать международные конвенции. Знают, что никто не станет с ними связываться. За исключением русских. Хотя в первой половине прошлого века им на море пытались противостоять испанцы, немцы и японцы, но все быстро сдались. А русские не сдаются.

Поэтому в военно-морской академии США – Аннаполисе – курсантам рассказывают про случай в Черном море. Там в феврале 1988 года в 6 милях от Крыма советские корабли ЧФ таранили американские из состава 6-го флота США. Гости нагло двигались в сторону Севастополя и отказывались покидать наши воды. Тогда сторожевик «Беззаветный», кстати, значительно меньший по габаритам, чем его соперник, дважды наваливался корпусом на ракетный крейсер «Йорктаун». Своим якорем сторожевик порвал заокеанскому гостю обшивку крейсера, а бортом снес леера, командирский катер и ракетную установку «Гарпун». Одновременно СКР-6 прошелся вдоль левого борта эсминца «Кэрон», также снес леера и шлюпку. Поскольку «Йорктаун» и «Кэрон» собирались еще и раздавить СКР-6 (взять в клещи), то на этом сторожевике демонстративно привели все оружие к бою. Американцы пытались поднять в небо свои вертолеты, но к этому моменту с полуострова прилетела пара Ми-24. В итоге янки убрались в нейтральные воды и прямиком направились в доки для ремонта. «Йорктаун» и «Кэрон» по размерам и водоизмещению в полтора раза больше «Беззаветного» и СКР-6. Однако разрушения, включая пожар на крейсере, получили несоизмеримые. Действия советских моряков признаны в мире правомерными, хотя НАТО и поливало СССР грязью за этот инцидент. Кстати, командир «Беззаветного» Владимир Богдашин дослужился до чина контр-адмирала.

Американцы надолго запомнили показательный урок и больше не пытались проверить русских на слабо. Зато продолжают по-хамски вести себя во внутренних водах других стран. Тот же John S. McCain недавно крутился возле искусственных островов КНР в Южно-Китайском море. Однако Поднебесная ограничилась последним китайским предупреждением.

В завершение отмечу, что существует соперничество между подводными флотами России и Америки. Подлодки двух стран постоянно дежурят у чужих берегов. В том числе американские субмарины ложатся на грунт даже возле Владивостока. Мы их выявляем и всеми воздушными, подводными и надводными силами гоняем. Доходило до столкновений и аварий с гибелью лодок и экипажей. А вот американцы крайне редко вычисляют наших подводников на траверзе своих баз, поэтому им приходится учитывать мастерство и бесстрашие русских моряков.

Поэтому, зная о своей неправоте, они сейчас избегают столкновений. Особенно надводных.

Между прочим, в истории эсминца John S. McCain есть еще одна некрасивая история. В августе 2017 года John S. McCain в Малаккском проливе столкнулся с танкером Alnic MC из Монровии (порт и столица в Либерии) под либерийским флагом. Торговому судну предъявить претензии не смогли – сами были виноваты. За борт упало 10 военных моряков, все утонули, поскольку плавать не умели. Еще пятеро на борту ушиблись и уволились с флота. Эсминец надолго вышел из строя, лишь через 2 года и 2 месяца завершились ремонтные работы по замене части борта диаметром до 10 метров и левых лееров на палубе. За непрофессионализм и трусость подчиненных (никто не кинулся в воду спасать товарищей) командующий 7-го флота США адмирал Скотт Свифт был вынужден отправиться в отставку.

Кстати

Большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» в ближайшее время отправится на модернизацию и капитальный ремонт в Дальзавод. Там на БПК основательно поменяют оборудование и вооружение, доведя корабль до уровня фрегата. Такой же путь проделал его предшественник «Маршал Шапошников», став за короткий срок крайне опасной для потенциального противника боевой единицей. Обновившись, он несет на борту самое грозное на флоте оружие – крылатые ракеты «Циркон» и «Калибр».

Николай КУТЕНКИХ

Фото:

Алексея Воронина, REUTERS 2017 год