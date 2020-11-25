Меридиан Владивостока наткнулся на атмосферный треугольник Главный синоптик Приморья объяснил странности ледяного дождя

Такого катастрофического по своим последствиям атмосферного явления, как говорится, не могут припомнить старожилы южного Приморья. Помимо переживаний из-за коммунальных неудобств жители Владивостока и Артема, естественно, задаются вопросом: откуда это все на нас свалилось?

Ответ на него знают, конечно, синоптики. Об особенностях мощного циклона, обрушившегося на юг края в ночь с 18 на 19 ноября и продолжавшегося больше суток, рассказал в интервью сайту Примпогода глава Приморского гидрометцентра Борис Кубай.

– Борис Викторович, в Приморском крае в минувшие четверг и пятницу наблюдалось стихийное бедствие редкой повторяемости. Последствия его до сих видны невооруженным глазом, поэтому нет смысла их снова и снова описывать. Но приморцам интересно знать саму физику процесса. Итак, что же это было?

– Прежде всего давайте вспомним азы из школьной физики: теплый воздух менее плотный, он легче холодного и стремится вверх. Холодный же воздух более плотный и более тяжелый и стремится вниз.

Встреча холодного и теплого воздуха выглядит не как вертикальное столкновение «стенка на стенку», а как острый треугольник: тяжелый холодный воздух подтекает под теплый и еще больше выталкивает его вверх, это один из вариантов конвекции. Чем интенсивнее холодный воздух подтекает под теплый, тем более интенсивным будет подъем теплого вверх.

При подъеме воздуха вверх происходят его охлаждение, конденсация, коагуляция (слияние и укрупнение капель). Чем интенсивнее подъем, тем интенсивнее процесс конденсации и коагуляции и, соответственно, интенсивнее процесс облако– и осадкообразования. Проще говоря, чем больше вертикальная скорость подъема теплого и влажного воздуха, тем большее количество воды будет в облаках за единицу времени, а значит, и большее количество осадков выпадет на землю.

– А почему эта вода не замерзала вверху, на высоте 1-1,5 километра и не превращалась в снег, а выпадала дождем, который у поверхности земли превращался в лед?

– Вы правы в том, что при нормальной стратификации (распределении температуры с высотой) температура воздуха с высотой понижается примерно на 1 градус на каждые 100 метров.

В данном случае за счет физических особенностей теплого и холодного воздуха, значительной скорости подтекания последнего, выделения скрытого тепла при конденсации водяного пара стратификация оказалась аномальной: вверху было +2 градуса, а у земли -2-4 градуса. Дождь, долетая до земли, превращался в лед. А поскольку дождь был продолжительным, то толщина льда на проводах и деревьях оказалась аномально большой (два и более сантиметра).

Подобный гололед я последний раз наблюдал в Одессе в 1974 году, но ни на Сахалине, ни в Приморье за все годы работы такого не видел.

– С физическими аспектами вроде бы разобрались, а что с географическими? Почему, скажем, во Владивостоке и Артеме дождь превращался в гололед, а в Находке – практически нет?

– Это связано с направлением траекторий перемещения южного циклона и северного антициклона, удалением Владивостока и Находки от центра циклона, направлений главных осей тепла и холода. Если бы, скажем, центр теплого циклона прошел прямо через Владивосток или вблизи него, как в случае с Находкой, тогда бы ось тепла заняла более северное положение и дождь бы так и остался дождем. Но приблизиться циклону к Владивостоку не позволил антициклон, располагавшийся над северным Китаем и своей циркуляцией нагнетавший холод на западную часть Приморского края, где за сутки выпало 2,5-3-месячные нормы осадков. Владивосток и Артем оказались на самом острие вышеописанного треугольника.

Циклон же, пройдя меридиан Владивостока, стал опережать антициклон все больше и больше, вынося в сторону Находки и юго-восточной части края все более теплую воздушную массу, повышая температуру воздуха у поверхности земли до положительных значений. В результате там наблюдался просто дождь, а с уходом циклона за остров Хоккайдо прошел снег.

Думаю, к детальному изучению данного процесса, скорее всего, будет приковано пристальное внимание многих ученых не только в России, но и в мире.

Фото Алексея ВОРОНИНА